El Gobierno, sobre los sindicatos que impulsaron el paro: "Les sacaron a los argentinos $172.000 millones"

Luego de esa extensa introducción, el vocero retomó la agenda política y detalló cuánto le costó al país el paro de transporte que se implementó el miércoles en todo el territorio nacional: “La casta sindical les sacó a los argentinos un total de USD 151 millones o su equivalente de 172.000 millones de pesos. Son recursos que no nos sobran y afectan a los que menos tienen”.

“El desprecio de la gente a estas medidas nos lleva a una conclusión inequívoca: el país de la mafia sindical se terminó y más temprano que tarde los extorsionadores sólo serán un pésimo recuerdo para todos los argentinos”, remató el funcionario.

La conferencia de prensa incluyó una consulta sobre el mismo tema y Adorni amplió su análisis: “La sociedad argentina dio vuelta la página y los que quedaron atrás son ellos, la gente quiere trabajar, salir adelante, crecer, que alguien venga a invertir, no quiere vivir más con inflación y no quiere vivir más extorsionada”.

En el mismo sentido, agregó: “Por supuesto que no quiere vivir más pobre, entre otro montón de cuestiones que parte de esta gente (gobiernos anteriores y sindicalistas) ha sido responsable de la destrucción de Argentina. Tenemos bien claro quién genera la riqueza y quién genera la destrucción de la riqueza. Entendemos que un paro lejos está de generar riqueza”.

La salida de Diana Mondino también fue motivo de consultas y motivó una escueta reflexión de Adorni: “La decisión fue porque no estuvo acorde a lo que el presidente (Javier Milei) piensa. La posición es clara, no se necesita entender que su alineamiento está con los Estados Unidos e Israel”.

En cuanto a las versiones que circulan sobre una feroz interna que desembocó en el despido de Mondino, el funcionario fue contundente: “Es un tema que a mí no me consta y no importa lo que ocurra en segundo plano. Lo que importa es que la agenda del Presidente es muy clara. Estamos para impulsar la decisión del Presidente. Lo que dice el Presidente se hace, y si no se hace todos estamos invitados a irnos del Gobierno y tomar nuestras propias decisiones por afuera”.

El portavoz antes le deseó suerte en su futuro a la canciller saliente y le dio la bienvenida a Gerardo Werthein como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. No hubo precisiones sobre quién lo sucederá como embajador en los Estados Unidos: “Aún no está definido el reemplazo”, reiteró en un par de ocasiones.

La posibilidad de que estos cambios puedan perjudicar la relación con los Estados Unidos fue descartada de plano Adorni: “Rotundamente no”.

Finalmente, el vocero presidencial fue consultado por Infobae sobre la reducción de la planta estatal que se produjo desde que asumió Milei. “El trabajo que se está haciendo para bajar el déficit es muy relevante, no sólo en cuestiones de empleo sino en otras que hacían a un despilfarro de recursos. Hay casos insólitos de lo que ocurría, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas. No tengo todavía los números finales, pero voy a buscar precisiones para dar detalles del ajuste que se hizo en materia de empleados”, concluyó.

FUENTE: Infobae