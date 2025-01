El biógrafo de Javier Milei fue denunciado penalmente por un fuerte comentario contra Esteban Bullrich

El escritor Nicolás Márquez , conocido por redactar la biografía del presidente Javier Milei , realizó un fuerte comentario contra Esteban Bullrich en el que se refirió a la enfermedad que padece. "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", escribió en su cuenta de X en referencia al exsenador.

Los repudios sobre este comentario no demoraron, incluso de sus propios seguidores, por lo que Márquez se vio obligado a pedir disculpas. En ese sentido, reconoció: "Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío". Y aclaró: "Nunca me gustó la gestión de Macri, y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich".

La denuncia penal contra Nicolás Márquez

Ante el hecho, la diputada nacional Lourdes Arrieta tildó de "discriminador" al biógrafo de Milei y presentó una denuncia penal en su contra por su descalificación a Bullrich.

Arrieta comunicó también desde X: "Acabo de presentar una denuncia penal contra Nicolás Márquez, por sus declaraciones discriminatorias hacia el sr. Esteban Bullrich. Sus palabras vulneran la dignidad y los derechos de todos y son un mal ejemplo de pregonar las ideas de la libertad".

Y agregó: "Decir que una persona 'solo es conocida por su enfermedad' no sólo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación. No podemos permitir que este tipo de discursos sigan perpetuando estigmas y exclusión en nuestra sociedad, y se difundan como naturales".

"Las afirmaciones del denunciado, que minimizan la trayectoria política de Esteban Bullrich y lo reducen únicamente a su condición de salud, representan una grave afrenta a los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad, fomentando un discurso de exclusión y discriminación”, señaló la legisladora en su denuncia.

Las expresiones de Márquez, sostuvo la diputada, "vulneran claramente lo dispuesto en la Ley N° 23.592, que prohíbe actos discriminatorios basados en la condición de salud u otros factores personales”.

Además, siguió Arrieta: "Estas declaraciones atentan contra lo establecido en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por la Ley N° 26.378), que exige respeto por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”.

“Nuestra postura sobre temas de discriminación es radical, tenemos valores cristianos en los que cada persona suma a la sociedad. Las redes sociales son depósitos de malas intenciones” sostuvo Arrieta.

Y, de esa forma, recordó: “El Dr. Esteban Bullrich ha hecho cosas positivas y otros logros le quedaron por delante, pero eso no le da derecho a una persona de poca monta como Nicolás Márquez a decir que lo conocen solo por su enfermedad”.

"No podemos permitir que el odio, los agravios y las descalificaciones hacia los demás (independientemente de su ideología, creencia o condición), sigan fomentándose en redes sociales y se proyecten en las conductas de jóvenes y adolescentes", planteó la legisladora.

Fuente: Ámbito