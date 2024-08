El abogado de Fabiola Yañez aseguró que hubo indicios de violencia de género de Alberto Fernández

La causa judicial por el escándalo de los seguros revivió las diferencias entre Alberto Fernández y su ex mujer, Fabiola Yañez , radicada en Madrid (España). En el celular de María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, habrían aparecido mensajes y fotos que refieren a supuestas situaciones de violencia física, según reveló el diario Clarín. El abogado de Yañez le dijo a este medio que los dos protagonistas niegan la existencia de golpes. En cambio, hablan de una “fuerte discusión”.

Infobae reveló el viernes la sábana de mensajes entre la secretaria y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa. Esos chats revelaron que desde su lugar de privilegio en la Casa Rosada, Cantero contactó a decenas de funcionarios y realizó gestiones para incrementar los negocios de su marido con diversos organismos públicos. Agustín Rossi, Jorge Taiana, Gabriel Katopodis, Matías Kulfas, y Juan Manuel Olmos, son algunos de los mencionados.

No son los únicos mensajes rescatados del celular de Cantero. También hay 68 páginas de mensajes con el entonces Presidente, “El Jefe”, quien se involucra de manera directa en uno de los contratos de Martínez Sosa. Hasta ahora lo negaba.

MC: Tengo un problema están sacandole Cancillería a Hecky (su marido) están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas ... La Campora armar broker. Pero Cancillería son nuestros (sic).

La filtración de los mensajes que constan en el causa de los seguros reavivó la interna entre Alberto Fernández y Yañez, que ya hizo circular la versión de un supuesto documental donde hablaría de sus años en la quinta de Olivos. Clarín reveló que habría un legajo reservado en la causa de los seguros con chats, audios y hasta fotos vinculados a una supuesta golpiza.

Ante el supuesto hallazgo, el juzgado habría contactado a Yañez, quien desistió de hacer una denuncia penal. Infobae consultó a su abogado, Juan Pablo Fiorobello.

—¿Existen chats que refieran a situaciones de violencia física de Alberto Fernández a Fabiola Yañez?

— Sí, efectivamente esos chats existieron. Yo me entero porque se contactaron conmigo desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yañez en otras causas. Querían ubicarla porque ella está afuera del país, está en Madrid. Me puse en contacto con el juez y nos pusimos de acuerdo de hacer una audiencia de carácter reservado. Es un delito de instancia privada. El juez hizo lo que tenía que hacer, se puso en contacto con la presunta damnificada.

— ¿Por qué Yañez no hizo la denuncia penal?

— El juez le ofreció hacer una denuncia pero ella no quiso. Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente, no obstante lo cual le dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica.

— ¿Habló con el ex presidente Alberto Fernández de esta situación? ¿Qué le dijo?

— Me comuniqué con el ex presidente, lo fui a ver personalmente, le hice saber de mi asombro y preocupación. Me dijo que bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física. Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes.

— ¿El ex presidente le dio alguna orden especial en este tema?

— A mí nadie me da órdenes. No lo aceptaría. Los clientes obedecen el asesoramiento que uno les da.

Fioribello comenzó su carrera en el Poder Judicial, luego saltó a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y hasta tuvo un paso por la Oficina Anticorrupción cuando ese organismo recién había sido creado. En 2004, León Arslanian lo nombró Director General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2009.

En los últimos años defendió a Yañez en varias causas y tuvo interacción con Alberto Fernández por varios temas familiares. El reconocido abogado penalista es conocido en Tribunales como un hombre “implacable”. Esta mañana, en declaraciones a Radio Con vos, Fioribello destacó la labor del juez Ercolini: “Se hizo una audiencia, le ofreció todas la garantías, pero ella no quiso hacer una denuncia”. Cuando le preguntaron por la supuesta agresión, contestó: “Ella dice que fue una discusión, no he visto ninguna foto ni me consta que estén”.

