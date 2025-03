Declaró la mamá de Kim Gómez: reconoció a uno de los detenidos y revivió el doloroso episodio

Su testimonio era clave para la investigación porque fue la única testigo de cómo se desencadenó el ilícito que terminó con el crimen de la menor, quien murió tras ser arrastrada por el vehículo. Sin embargo, la mujer aún no había logrado sentarse frente a la fiscal Carmen Ibarra debido al estado de conmoción que atravesaba.

A una semana del hecho, finalmente Florencia brindó detalles acerca de qué ocurrió esa noche y hasta logró identificar con certeza a uno de los dos menores detenidos por el asesinato, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Se trata del sospechoso de 17 años, identificado como T.G., quien quedó detenido con prisión preventiva tras una resolución judicial emitida el pasado viernes.

Según el relato de la madre de Kim, fue él quien la interceptó en su auto, la hizo bajarse y la tiró al piso para luego subirse a su vehículo desde el lado del acompañante. En este contexto, Florencia dijo haber advertido la presencia de otro sospechoso más chico, pero admitió que no logró verle el rostro.

Tras ser expulsada de su Fiat Palio color rojo, y sabiendo que su hija había quedado adentro, la mujer persiguió su auto durante varios metros hasta que los delincuentes finalmente chocaron contra una columna y se dieron a la fuga. Los dos fueron detenidos horas después por la Policía Bonaerense.

Desgarrador pedido de Justicia de la mamá de Kim

El pasado viernes, en la previa a la audiencia en la que se definió que el sospechoso de 17 años quedara detenido con prisión preventiva por el crimen de Kim, la mamá de la niña habló por primera vez ante la prensa y pidió Justicia por su hija.

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar de sus imágenes”, dijo entre lágrimas junto a Marcos Gómez, el papá de la niña y su expareja.

Y agregó: “No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”. En diálogo con la prensa, aseguró que está conforme con la Justicia, ya que la jueza y la fiscal se portaron “de diez”.

Además, relató que tuvo la posibilidad de estar cara a cara con uno de los asesinos de su hija, a quien no pudo decirle nada. Luego, Marcos confirmó que se trata del mayor de los delincuentes (17), identificado como T. G., a quien también mencionó en su declaración.

Consultada por un mensaje para los políticos, Florencia aseguró: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está y todos los padres que cuiden a sus hijos”. “¡Tienen que hacer Justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen“, completó.

Prisión preventiva para uno de los acusados

El menor de 17 años detenido por el crimen de Kim Gómez cumplirá con prisión preventiva por seis meses, según se resolvió en una audiencia el pasado viernes encabezada por la jueza de Garantías del Joven N.º 1 de La Plata, María José Lescano, y Carmen Ibarra, la fiscal que lleva adelante la investigación.

Este viernes se definirá la situación de su cómplice, de 14 años, quien se encuentra bajo custodia policial. En los últimos días, el imputado ya había pedido detener y negó haber participado del crimen. No obstante, las autoridades judiciales siguen reuniendo pruebas para demostrar su participación en el homicidio.

FUENTE: Infobae