Cristina, en la mira: el fiscal Luciani pedirá que no pueda ejercer cargos de por vida

Luego de varias audiencias en el juicio que investiga tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a otros funcionarios por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, presunto fraude a la administración pública y la asociación ilícita que tendría a la vicepresidenta a la cabeza, el fiscal Diego Luciano adelantó que pedirá la inhabilitación de por vida para que Cristina no pueda asumir nunca más un cargo en el Estado.

El planteo no será una postura personal del fiscal, sino una consecuencia legal del Código Penal, ya que, según los alegatos del viernes, para el criterio de Luciani, Cristina cometió dos delitos: integrar y estar a la cabeza de una asociación ilícita y fraude al Estado Nacional.

El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras, la pena de prisión puede ser de 7 a 16 años, sumando los mínimos y los máximos de cada delito.

No será la primera vez que Luciani pide condenas de inhabilitación. Lo hizo en los juicios por corrupción a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti, al ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián -quien falleció hace 10 días-, y por la privatización fraudulenta del predio de Tandanor.

El fiscal pedirá y luego la decisión de condenar o no quedará en manos del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

Fuente: con información de Infobae