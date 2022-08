Para el fiscal Luciani, quedó demostrado que Cristina era la jefa de la asociación ilícita

Continua el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner , ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez por presunto direccionamiento de las obras públicas viales en Santa Cruz en favor del empresario, y durante sus alegatos el fiscal Diego Luciani fue bastante duró contra la vicepresidenta, asegurando que las pruebas demuestran que Cristina era la jefa de una asociación ilícita.

Luciani analizó la figura del delito de la asociación ilícita y dijo que se encuentra en el caso y acusó de integrarla a Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y de Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.

El fiscal agregó que “el objetivo era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después, darle apariencia legal a esos fondos en las causas conocidas como “Los Sauces-Hotesur”.

Sobre López, De Vido y Periotti, la Fiscalía dijo que fueron los organizadores de la asociación ilícita porque “tenían competencias claves para influir en el desarrollo de la maniobra”. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, Luciani dijo que no se demostró que haya prueba que haya participado de la asociación ilícita.

Además, exhibió como prueba nuevos mensajes del celular de López que dan cuenta de lo que llama el “plan limpiar todo”, donde antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, la administración de Cristina Kirchner le pagó 537 millones de pesos a las empresas de Báez y ordenó que se abandonen las obras, las compañías y se despida a los empresarios. Para el fiscal los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible” para Baéz.

“Después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”, concluyó el fiscal.

“El Grupo Austral nació y vivió durante los tres mandatos presidenciales”, agregó Luciani. El fiscal sostuvo que las empresas de Báez terminaron la gestión sin plata en la caja y con deudas con el fisco, a pesar de los cobros millonarios que tuvo. “Se transformó en una empresa fantasma después de diciembre de 2015″, señaló.

A pesar de esa situación, el fiscal destacó que Báez compró estancias en Santa Cruz. En total, adquirió 415 mil hectáreas de campo. “La Capital Federal tiene una superficie de 20 mil hectáreas. Báez compró el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires”, señaló.

Los fiscales Luciani y Sergio Mola también hablaron de la falta de controles sobre las obras del empresario. Luciani expresó que las cuentas de inversión sobre las obras el Congreso las aprobaba con tres, cuatro o cinco años de demora.

Mola agregó que eso pasaba porque “los acusados conocían el funcionamiento de la administración” y detalló la falta de controles de otros organismos. Uno de ellos la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz que nunca designó a los funcionarios que debían hacer los controles. Situación similar a la del Tribunal de Cuentas santacruceño, al que calificaron de “órgano parasitario” en aquellos años en los que no hizo ninguna auditoria sobre las licitaciones ni de las obras públicas.

Si la Fiscalía no pide más tiempo, el lunes será la novena y última audiencia, en la que se hará el pedido de pena para los 13 acusados del juicio.

Fuente: Con información de Infobae