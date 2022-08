El juez de la causa contra Cristina hizo "jueguito" con un mate: mirá la foto

En la última hora Cristina Kirchner recusó al fiscal Diego Luciani y al Juez Rodrigo Giménez Uriburu tras la publicación de Página 12 que los muestra juntos, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri (que tiene innegable interés en la causa , que fue impulsada entre otros por Javier Iguacel, su ex funcionario), siendo parte de Liverpool, un equipo de fútbol amateur.

"Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido", tuiteó Cristina.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1556433729354170368 Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido. pic.twitter.com/Bl1mLMKXUy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022

No sólo ellos forman parte de este team, también es integrante el juez Llorens, que oficia de portero.

Desde medios afines a la Vicepresidenta se replicaron los argumentos de la defensa de la CFK, y desde medios opositores, especialmente antikirchneristas, le bajaron el precio a 0 a las imágenes.

Para ponerle un tono más dramático al affaire, el juez Uriburu, Presidente del tribunal que juzga a Cristina, en base a la acusación del fiscal Luciani, apareció hoy en la audiencia virtual tomando mate. ¿Normal? Sí. ¿Escandaloso? No debería serlo, a no ser porque el mate tenía el escudo de Liverpool, el equipo de fútbol en que comparte alineación con el fiscal, jugando, como dijimos, en la Quinta del ex presidente Mauricio Macri.

En términos futbolísticos, Uriburu parece estar sobrando el partido, y hoy podría haber hecho “una de más”. Siempre en torno a la metáfora futbolera, al Presidente del tribunal le puede salir bien y enfervorizar a la platea, o puede aparecer un marcador de punta impaciente (recurso judicial mediante) que lo cuelgue del alambrado.

Continuará.