El fiscal y el juez de la Causa Vialidad juegan juntos en la quinta de Macri: Cristina los recusó

“Un nuevo y verdadero escándalo”, sintetiza CFK en el escrito donde hoy recusó al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu a partir de la revelación de que comparten equipo de fútbol con el que jugaron en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente.

Las fotos de los futboleros las reveló ayer domingo el periodista Raúl Kollman en Página 12. Se ve al fiscal Luciani y al juez Giménez Uriburu en la típica foto de equipo dos ocasiones. Una, en un campeonato en San Isidro, otra en el torneo que se juega en la quinta de Macri. El nombre del equipo es Liverpool. Según Kollman, “también lo integra el juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que no está en la foto en la quinta Los Abrojos porque ese día faltó a la cita”. Llorens era otro de los que visitaban, según consta en los registros oficiales, la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1556433749784596480 He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022

“¿Les parece razonable que el Fiscal que acusa y el Juez que debe Juzgar a Cristina Fernández de Kirchner jueguen partidos de fútbol nada menos que en la quinta de Mauricio Macri, cuyo gobierno promovió esta misma causa y se constituyó como querellante y actor civil a través de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de Vialidad?”, sostuvieron los abogados de CFK.

En el escrito presentado CFK hizo mención a que no es la primera vez que aparecen estas relaciones inconvenientes. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que también intervinieron en la causa Vialidad para que llegue al juicio oral actual, se juntaban con Macri en la quinta de Olivos. Ese caso Comodoro Py lo cerró sin investigar. Ahora se hace público el vínculo entre fiscal y juez que juzgan a CFK y entre ambos y Macri. ¿Qué harán con eso?

“Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, plantearon los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Aty Llernovoy, que alegan que estas fotos muestran “un severo menoscabo para el derecho de ser juzgado por un juez imparcial”.

“En circunstancias normales -dicen los abogados de CFK-, dato en los procesos que se le siguen a Cristina Fernández de Kirchner jamás se verifica, el Juez Giménez Uriburu debió haber dado cumplimiento con la obligación legal de excusarse”. Y sostienen que “la grave omisión en que incurrió el Juez Giménez Uriburu contó con el aval explícito del Fiscal Luciani”. La razón es evidente: juegan juntos, no pueden juzgar juntos.

“En pocas palabras y para que todos lo entiendan: impulsar una causa como Fiscal para que la resuelva un Juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública”, dice el escrito presentado por CFK.

La audiencia prevista para hoy comenzó con el tratamiento de este tema. Varias de las defensas de los acusados adelantaron que se sumarán al reclamo de CFK para que se aparte al fiscal Luciani y al juez Giménez Uriburu. Por su parte, el fiscal Luciani dijo que quería contestar de forma oral, pero el tribunal ordenó continuar con los alegatos y darle curso paralelo a la recusación.

Para que se entienda el punto, los abogados de CFK se preguntaron: “¿qué hubiese sucedido si en el día de ayer se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal en contra del juez que habría desarrollado tal conducta y la promoción de su juicio político”.

Beraldi y Llernovoy recordaron que no es una mera especulación: la misma prensa que hoy justifica el fulbito hizo un escándalo a partir de una reunión que nunca existió entre CFK y el juez Sebastián Casanello. Para peor: esa reunión no sólo no existió sino que fue todo un armado mediático alimentado por los servicios de inteligencia en base a testimonios que ya se demostraron falsos.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1556433747003719680 ¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, Intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en recorrida política por la localidad. pic.twitter.com/cO6Xw0b4yo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022

El escrito que presentaron los abogados de CFK también destaca que el fiscal Luciani criticó la existencia de una reunión de CFK y Néstor Kirchner con un empresario no imputado en la causa. “Si para el Fiscal Luciani el encuentro entre un funcionario y un empresario constituye un indicio severo de antijuricidad; ¿podía desconocer que ir a jugar partidos de fútbol a la quinta de Macri lo colocaba en una situación inequívoca de falta de objetividad para desempeñarse como acusador en contra de nuestra asistida? La respuesta a ello es demasiado obvia”.

La defensa de CFK retoma lo mismo que planteó cuando se reveló que los jueces Borinsky y Hornos se reunieron con Macri en la quinta de Olivos. Por un lado, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial que establece la Constitución; por el otro, los principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobados en 2006 por la ONU, de la que Argentina es parte. Entre otros puntos, los principios de Bangalore establecen que “un juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente”, que “un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable”. Para los abogados de Cristina, en este caso nada de eso se cumple.

La defensa de CFK alega que es público el interés de Macri en esta causa, que fue su gobierno el que la inició y la impulsó, que el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU Diego García Sayan informó sobre las violaciones a la independencia judicial durante la gestión Cambiemos.

Fue la propia CFK la que sumó datos a la publicación periodística. Encontró en las fotos a Roby Martínez, cuñado del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y a Jaime Méndez, intendente cambiemita de San Miguel. La vicepresidenta destacó que justo Méndez estuvo de recorrida con Macri el sábado pasado.