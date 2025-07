Cristina Kirchner y un nuevo mensaje para la militancia: fue por audio y apuntó otra vez contra Javier Milei

La expresidenta comparó el gobierno de la última dictadura militar, especialmente su política económica, con la actual administración: "Hoy estamos transitando un intento de destrucción, un nuevo intento de destrucción. Esto no es una cosa que nunca sucedió. Es un nuevo intento de destrucción de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia, una velocidad y una profundidad, la verdad, nunca antes vista".

Y aseguró que el de Milei es “un desgobierno” y que “claramente gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte, no de las fuerzas del cielo como dicen ellos”, en referencia a Estados Unidos.

“¿Lo escucharon a Mr. (Peter) Lamelas hace unos días?“, preguntó CFK. Y siguió: “Me refiero al candidato de Donald Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina prácticamente de interventor, a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China y, para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la suscripta, reciba la justicia que merece. Textual, no estoy agregando nada que no haya dicho".

En tiempos ya de campaña electoral, la exsenadora aseguró que ésta “no la hacen los de acá, las Karinas, los Mileis o algunos de los monigotes esos que ponen de candidatos o tuitean por las redes” sino que “la campaña de verdad, la verdad, en serio, la están haciendo desde Washington y desde el Fondo Monetario. A puro dólar, además. No jodamos. Al final, los de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos, eran para la gilada”.

Kirchner también advirtió que Estados Unidos “viene” por “los laboratorios medicinales” ya que “el señor Lamelas dijo que es muy molesto que no haya reconocimiento por parte de la Argentina de las patentes intelectuales; teléfono para los laboratorios medicinales: vienen por ustedes también, dicho sea de paso”. Y dejó una recomendación: “bajen los precios de los medicamentos, no sea que la gente termine también aplaudiendo eso que quieren hacer”.

“Nada nuevo bajo el sol”, reflexionó Cristina Kirchner, y agregó una nueva comparación: “Hace exactamente 80 años era Braden o Perón y ahora, bueno, ahora es Patria o Lamelas. Lamelas. Casi, casi pornográfico. Qué sé yo”.

Cristina y el discurso de Milei en La Rural

“Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la Sociedad Rural como el embajador propuesto por Trump”, dijo en el audio, de poco más de 15 minutos de duración.

No obstante, aseguró que “lo más importante” de lo sucedido este sábado en la inauguración de La Rural fue “confirmar que Milei que dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal... Sin embargo, ahí no le importa, en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

¿Te das cuenta cómo es la cosa que no tiene nada que ver lo del superávit?”, preguntó de manera retórica. Y siguió: “Finalmente siempre, siempre, llegamos al mismo lugar, el más importante, que es: o se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo o se hace un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna sólo para los ricos".

Qué dijo sobre la economía

Kirchner aseguró que al ministro Luis Caputo “no le sale una” y que “nada de lo que dice se cumple”. Y advirtió una crisis: “No estoy inventando nada. Bueno, los datos que publica el Banco Central de la República Argentina en su balance cambiario desde abril, mayo y junio, revela que todos los meses un millón de argentinos le compran cada vez más dólares para llevarlos al colchón. No para sacarlos, para llevárselos al colchón”. En ese sentido, aseguró que “esto no termina bien”.

“Argentina cada vez debe más dólares y al mismo tiempo cada vez se van más dólares al colchón, a la caja de seguridad, a la formación de activos en el exterior o a financiar turismo y compras en el exterior. O sea, dólares que se sustraen del crecimiento y desarrollo de la economía argentina. Una verdadera y auténtica catástrofe”, agregó.

El mensaje completo de Cristina Kirchner en Moreno

Fuente: Infobae