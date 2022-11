Cristina Kirchner vuelve al juicio y el tribunal ya trabaja en cómo será el veredicto

El juicio comenzó en mayo de 2019 y desde la semana pasada entró en su etapa final. Finalizó la prueba y los alegatos -en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados- y comenzaron las palabras finales. Es el momento en el que los acusados pueden o no hablar por última vez antes del veredicto.

El tribunal dividió esa etapa. El viernes empezaron cinco acusados. Entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales acusados. “Es la tercera vez que me traen a un juicio oral en forma direccionada y omitiendo deliberadamente la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del estado”, dijo el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner.

La segunda audiencia será el martes. Podrán hablar Cristina Kichner, el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro; el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas José López. La vicepresidenta no tiene que ir a Comodoro Py ya que la audiencia será por videoconferencia.

Si la vicepresidenta acepta hacerlo será la tercera vez que hable en el juicio. La primera vez fue en diciembre de 2019 cuando fue su indagatoria. Y la segunda en septiembre pasado cuando lo hizo en los alegatos de su defensa. Siempre criticó la causa y denunció una persecución política en su contra. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo en su indagatoria.

Cuando los acusados terminen de hablar el tribunal va a dar el cronograma final. Restan las últimas palabras de cuatro acusados que podrían hacerse en dos audiencias. Es una de las definiciones que deben dar los jueces. Lo que es casi una certeza es que el martes los magistrados darán todo el cronograma. Es decir la fecha del veredicto que tiene ser, según establece el Código, el mismo día que hable el último de los acusados.

La fecha del veredicto no está definida pero se entiende que será entre la primera y la segunda semana de diciembre. En principio no más allá de eso.

Los jueces aprovecharon este tiempo de últimas palabras para ir delineando su resolución final. “Son muchas cosas para definir. Son 13 acusados, cuestiones complejas para las que necesitas tiempo de debate”, le dijo a este medio un colega de Gorini, Giménez Uriburu y Basso y que participó de juicios grandes y de impacto político.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 ya comenzaron a hablar sobre la resolución y cuando pongan una fecha de veredicto es porque la decisión está casi tomada.

El día del veredicto solo se conocerá si los acusados son culpables o inocentes. No los motivos de la decisión. Eso quedará para el año que viene. El Código permite en los juicios que duren más de seis meses que los fundamentos se conozcan 40 días hábiles después del veredicto. Eso haría que en este caso sea en marzo -enero es feria judicial y esos días son inhábiles- cuando se conozcan los fundamentos.

Pero por la magnitud pública e institucional del caso, los jueces analizan dar a conocer públicamente un resumen acotado, con los lineamientos centrales de su decisión. Es un tema que están analizando con altas chances de que ocurra. No es algo habitual en los juicios pero se ha hecho en casos relevantes. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal 3 lo hizo en el primer juicio del atentado a la AMIA y en el caso de las coimas en el Senado contra el fallecido ex presidente Fernando De la Rúa.

También ocurrió cuando el Tribunal Oral Criminal 21 condenó al sindicalista José Pedraza por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. En ese caso no dieron un parte escrito sino que la explicación la hizo de manera oral el juez Horacio Días en la audiencia en la que se leyó el veredicto.

La idea del tribunal es que el veredicto sea por la plataforma Zoom como se viene desarrollando el juicio. “No le conviene a nadie que sea presencial principalmente por dos motivos”, coincidieron varias fuentes consultadas. Uno es por seguridad. Que Cristina Kirchner vaya a Comodoro Py implica un operativo especial. Y el antecedente del intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado enciende más alarmas. A eso se suma que si la vicepresidenta va a tribunales es muy probable que sea acompañada de dirigentes políticos y militancia, lo que implica más movimiento para la seguridad.

El segundo motivo que esgrimen es que si el veredicto es una condena es mejor escucharla por videoconferencia que de manera presencial. “Si pedis que sea presencial es porque sabes que el fallo te puede salir bien”, especuló un abogado. Hasta ahora ninguna de las defensas pidió cambiar el modo y que sea en Comodoro Py. “Entre nosotros no hablamos de pedir que sea presencial”, le dijo a Infobae el abogado de uno de los acusados. Lo que sí está descartado es que ese pedido lo haga Cristina Kirchner, le dijeron a este medio allegados a su defensa.

Aunque el veredicto sea por videoconferencia la seguridad será un tema clave ese día. Ya en los días que hay audiencia en Comodoro Py por este caso, la Policía Federal hace un refuerzo de la custodia del edificio.

Todavía no está diagramado el operativo porque no está la fecha. Pero las fuentes de seguridad consultadas adelantaron que desde ya habrá una custodia especial. Una de las medidas que se tomarán será reforzar el lugar con unidades de contención y más vallados que los habituales. “Más allá que el veredicto sea por videoconferencia puede haber manifestaciones espontáneas frente al edificio”, especuló una fuente, que agregó: “Sin duda que por cuestiones de seguridad lo mejor es que sea por videoconferencia”.

El juicio

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la Vicepresidenta, Luciani solicitó 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre los principales acusados.

Fuente: Infobae