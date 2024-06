Córdoba: una joven se distrajo al volante y terminó cayendo al río

La secuencia es insólita. La cámara de seguridad registra el paso del Ford Ka gris por el puente a muy poca velocidad. Casi en cámara lenta. Pero de repente el auto hace un giro imprevisto, enfila directamente contra las barandas de contención y cae hacia el río Ctalamochita.

Tanto la joven como su perro pudieron salir del vehículo por una de las ventanillas cuyo vidrio se rompió por el impacto. “Miré a la perra un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control”, explicó Candela.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1802724526364504210&partner=&hide_thread=false [SOCIEDAD] En Córdoba, se distrajo por su perra y cayó con su auto al río Ctalamochita: la conductora de 24 años y su mascota resultaron ilesas. https://t.co/1BXMIf54wc pic.twitter.com/VCObL1tGhS — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 17, 2024

“Salí sola por un vidrio de la ventanilla que se rompió con el golpe. Mi perrita salió conmigo -informó-. Teníamos el susto, nomás. Me llevaron al hospital para hacerme control, pero no hubo nada. Solo algunos moretones. Estoy bien, no nos hicimos nada”, tranquilizó

En un principio se especuló con que la joven podría haberse distraído por el uso del celular, pero no. Eso versión fue desmentida en charla con ElDoce TV: "No, no lo estaba usando. Tenía a la perra en los pies del asiento de acompañante y la miré. Quería ver si iba bien", dijo.

Fuentes policiales indicaron que la joven fue trasladada hacia el Hospital Provincial de Río Tercero. Y desde allí, confirmaron que no presentaba heridas.

En el lugar, según consignó La Voz, trabajaron integrantes del cuerpo de Bomberos local quienes sacaron el vehículo, el cual había quedado dado vuelta en el río.

FUENTE: Clarín