miércoles 7 de enero 2026

Tremendo

Córdoba: murió un bebé de tres meses por un derrame cerebral y detuvieron a sus padres

La Justicia imputó a la pareja, de 24 y 18 años. El fiscal a cargo de la causa aseguró que el bebé era sano y no tenía signos de desnutrición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un bebé de tres meses murió y sus padres quedaron detenidos, acusados de ser los presuntos responsables del crimen. El hecho ocurró en la localidad de Camilo Aldao, en el departamento Marcos Juárez, Córdoba.

La pareja, de 24 y 18 años, fue arrestada este martes por la tarde por orden del fiscal de la causa, Fernando Epelde, quien los imputó como supuestos autores del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Todo comenzó cuando el pequeño ingresó al centro de salud local con una lesión grave en la cabeza. Ante esta situación, lo trasladaron de urgencia al hospital de Marcos Juárez y, posteriormente, al Hospital de Niños de Córdoba.

Allí, los médicos confirmaron que el bebé tenía muerte cerebral. El lunes, tras constatar que no existía posibilidad de recuperación, decidieron desconectarlo.

El cuerpo del bebé fue sometido a una autopsia en la ciudad de Córdoba y la Justicia aguarda los resultados oficiales para avanzar con la investigación.

Los papás del bebé, complicados

El fiscal Epelde aseguró en diálogo con Noticiero Doce que tienen suficiente “prueba documental y testimonial en la causa para sospechar que podría haber habido intervención de los padres en la comisión de las lesiones que habrían derivado en la muerte del menor”.

Según detalló, el bebé era sano, no estaba desnutrido y no tenía ningún otro tipo de lesiones ni condiciones que “hicieran alertar a los médicos”.

Epelde reveló que los padres no tienen antecedentes de violencia con el menor, que era su único hijo. Sin embargo, comentó que el padre sí tiene un historial delictivo de delitos contra la propiedad.

