lunes 8 de septiembre 2025

Conmoción: falleció un joven periodista de destacada trayectoria

El periodista mendocino fue director de la famosa revista por cinco años. Tenía 43 años.

image

Juan Ortelli, destacado periodista mendocino y exdirector de la edición argentina de Rolling Stone entre 2013 y 2018, falleció a los 43 años. La noticia fue confirmada este lunes por su amigo y colega Pablo Plotkin, quien expresó su profundo pesar a través de redes sociales.

Plotkin recordó la trayectoria de Ortelli y su influencia en el periodismo musical: “Lo conocí cuando recién llegaba de San Rafael. Desde sus primeras notas se notaba su estilo único: lleno de datos, emoción y movimiento, como si tradujera diapositivas que pasaban rápidamente frente a sus ojos. Su primera gran crónica para Rolling Stone, en 2004, narró el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull y el Quinto Escalón. Pero su legado va mucho más allá del rap urbano”, señaló.

image

El periodista mendocino no solo fue un referente del género urbano, sino también un editor apasionado por la prensa gráfica. Plotkin destacó: “Juan Ortelli llegó a dirigir Rolling Stone antes de los treinta, viniendo de la nada y sin contactos previos. Amaba la historia del periodismo escrito y era un verdadero romántico de la prensa gráfica. Se entregaba por completo a su trabajo y esperaba lo mismo de los demás; sufría cuando las cosas no eran como quería”.

image

En los últimos años, Ortelli se dedicó a documentar la transición del rap improvisado a las competencias escritas, siendo la Liga Bazooka uno de sus proyectos más emblemáticos. Además, trabajaba en un libro sobre la historia del rap en español, considerado por colegas como una verdadera “biblia” del movimiento. “Murió este fin de semana y nos dejó en shock. Yo lo recordaré como un periodista puro y un luchador de las grandes ligas”, concluyó Plotkin.

Minutos después, la cuenta de Instagram de Juan Ortelli compartió un mensaje de su hermano: “Con profundo dolor informo que por causas naturales ha fallecido mi querido hermano Juan. Rogamos que en su memoria se haga una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.

