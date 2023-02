Como a Fernando: otro grupo de rugbiers casi mata a patadas a un joven en un carnaval

“Vi que uno de los chicos me pegó y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, relató Chávez. “Vi que uno de los chicos me pegó y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, relató Chávez.

La víctima sufrió la pérdida de varios dientes y se pudo salvar a partir de la intervención de sus amigos que se abalanzaron encima para neutralizar los golpes.Los cuatro agresores fueron identificados a partir de un video que grabó parte del ataque. En las imágenes se puede ver como forman un círulo y lo golpean cuando está en el piso, incluso con una patada en la cabeza.

Como a Fernando: otro grupo de rugbiers casi matan a patadas un joven en un carnaval

“Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana cuando a la salida de los carnavales, veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”, contó Chávez. “Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana cuando a la salida de los carnavales, veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”, contó Chávez.

El joven afirmó que no entiende por qué lo agredieron y que con sus tres amigos, no tuvieron "problemas con nadie" durante la noche.

"Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios, yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, añadió la víctima.