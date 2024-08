Cómo darle estilo a tu foto de perfil con IA de WhatsApp

WhatsApp no deja de actualizarse con novedades destacadas como un rediseño completo de su interfaz, tanto en Android como en iOS. Pero, las mejoras de la red social de mensajería no se quedaron ahí, ya que WhatsApp está probando una función que le va a permitir a sus usuarios crear fotos de perfil únicas usando la inteligencia artificial ( IA ) generativa.

WhatsApp incluirá muy pronto una nueva opción llamada ‘crear una imagen de perfil de IA’, la cual permitirá obtener una totalmente personalizada. Simplemente escribiendo en el cuadro de búsqueda la descripción que se quiere que esta tenga y presionando el botón verde que aparece al lado derecho, se iniciará el proceso.

Gracias a esta nueva característica, los usuarios de esta app ya no perderán el tiempo buscando la foto perfecta porque la IA se encargará de crear una en cuestión de segundos. Y no solo esto, sino que también le permitirá proteger su privacidad, ya que no tendrá la necesidad de compartir su retrato real.

¿Cómo acceder al programa Beta de WhatsApp?

En Android

Abrí Google Play Store en su dispositivo.

en su dispositivo. Buscá WhatsApp y seleccioná la aplicación oficial .

. Desplazate hacia la parte de abajo y allí encontrarás una sección que se llama Únete a la beta .

. Seleccioná “Unirse”y seguí las instrucciones para inscribirse en el programa Beta

En iOS

Descargá la aplicación TestFlight desde el App Store . Abrí TestFlight y busque WhatsApp Beta . Si hay plazas disponibles, seleccioná Aceptar para unirte al programa Beta. Tené en cuenta que los programas Beta suelen tener un número limitado de participantes , lo que quiere decir que debés esperar a que haya vacantes disponibles para poder descargar y unirte a estas pruebas



¿Por qué existen las funciones Beta?

Existen para probar y evaluar nuevas características antes del lanzamiento oficial de alguna función y así mirar qué está fallando o que se debe corregir, antes de que llegue a la versión original . Estas son algunas de ellas: Detección de errores: identificar y corregir fallos técnicos y errores de programación. Recopilación de feedback: obtener opiniones y sugerencias de los usuarios. Optimización: asegurar que las nuevas versiones funcionen correctamente en diversos dispositivos y sistemas operativos.



Seguridad: evaluar la seguridad y la privacidad de las características.

de las características. Rendimiento: analizar el impacto en el rendimiento general de la aplicación.

Estas pruebas permiten a los desarrolladores lanzar actualizaciones más estables, pulidas y sin errores al público general.