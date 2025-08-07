jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Religión

Cómo bendecir tu casa en San Cayetano para que no te falte trabajo

Los católicos conmemoran cada 7 de agosto el día del patrono del pan y y el trabajo, con oraciones especiales para agradecer y pedir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Iglesia Católica conmemora el Día de San Cayetano cada 7 de agosto. En esta fecha tan especial, miles de fieles se congregan en los santuarios y en iglesias de todo el país para pedirle y agradecerle al patrono del pan y del trabajo.

Lee además
La mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo con un cuchillo en Río Cuarto.
Aberrante episodio

Consternación en Río Cuarto: una mujer mató a cuchillazos a su hijo de 14 años
En este barrio se produjo el crimen de Lucía Elizabeth Rubio.
Gran Buenos Aires

Macabro femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza y buscan a su esposo

En el día de San Cayetano, muchos se acercan a las iglesias con estampitas u otros objetos para que sean bendecidos por el sacerdote con agua bendita. También hay quienes eligen conmemorarlo, agradecerle y pedirle a través de una oración para bendecir su casa y su familia.

Una vez en la casa o el ambiente que se desee bendecir, se coloca el agua bendita en un recipiente. Luego, desde la puerta de ingreso a la vivienda, se debe realizar la señal de la cruz. Puede ser en compañía de familiares o amigos.

Una vez hecha la señal de la cruz, con mucha fe, esperanza y respeto, se puede pronunciar una de las oraciones especiales para el día de San Cayetano.

Oración para pedir en San Cayetano

“Señor, bendecí nuestras vidas, saná nuestras heridas y enfermedades.

Protegé a nuestra familia.

Aúdanos en nuestras preocupaciones y miedos.

Da paz a nuesdtras almas.

Que sea siempre nuestro refugio y líbranos de todo peligro.

Bendecí nuestros trabajos y esfuerzos de cada día.

Bendecí nuestros pensamientos y palabras.

Bendecí nuestro hogar y a las personas que llevamos en nuestros corazones.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén".

Luego de esta oración particular, se rocía con el agua bendita toda la casa, a los integrantes de la familia, a estampitas, imágenes religiosas, escultuas, la Virgen o la cruz. Mientras tanto, se debe proceder a rezar el Padre Nuestro, un Avemaría y un Gloria.

Seguí leyendo

Alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y hasta los docentes terminaron heridos

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Nación eliminó las retenciones a exportaciones de productos mineros para potenciarlas

Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Viuda negra de 17 años seducía en Tinder, pero terminó implicada en el homicidio de un reconocido economista

La receta de scones sin harina ni manteca: livianos, fáciles y listos en 20 minutos

Identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati

El insólito caso del pato Juan en Mendoza: lo denunciaron por agredir a mascotas y toda la ciudad saltó a defenderlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy. 
Escalofriante

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué