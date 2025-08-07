Cómo bendecir tu casa en San Cayetano para que no te falte trabajo

La Iglesia Católica conmemora el Día de San Cayetano cada 7 de agosto. En esta fecha tan especial, miles de fieles se congregan en los santuarios y en iglesias de todo el país para pedirle y agradecerle al patrono del pan y del trabajo.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los católicos conmemoran cada 7 de agosto el día del patrono del pan y y el trabajo, con oraciones especiales para agradecer y pedir.
La Iglesia Católica conmemora el Día de San Cayetano cada 7 de agosto. En esta fecha tan especial, miles de fieles se congregan en los santuarios y en iglesias de todo el país para pedirle y agradecerle al patrono del pan y del trabajo.
En el día de San Cayetano, muchos se acercan a las iglesias con estampitas u otros objetos para que sean bendecidos por el sacerdote con agua bendita. También hay quienes eligen conmemorarlo, agradecerle y pedirle a través de una oración para bendecir su casa y su familia.
Una vez en la casa o el ambiente que se desee bendecir, se coloca el agua bendita en un recipiente. Luego, desde la puerta de ingreso a la vivienda, se debe realizar la señal de la cruz. Puede ser en compañía de familiares o amigos.
Una vez hecha la señal de la cruz, con mucha fe, esperanza y respeto, se puede pronunciar una de las oraciones especiales para el día de San Cayetano.
“Señor, bendecí nuestras vidas, saná nuestras heridas y enfermedades.
Protegé a nuestra familia.
Aúdanos en nuestras preocupaciones y miedos.
Da paz a nuesdtras almas.
Que sea siempre nuestro refugio y líbranos de todo peligro.
Bendecí nuestros trabajos y esfuerzos de cada día.
Bendecí nuestros pensamientos y palabras.
Bendecí nuestro hogar y a las personas que llevamos en nuestros corazones.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén".
Luego de esta oración particular, se rocía con el agua bendita toda la casa, a los integrantes de la familia, a estampitas, imágenes religiosas, escultuas, la Virgen o la cruz. Mientras tanto, se debe proceder a rezar el Padre Nuestro, un Avemaría y un Gloria.