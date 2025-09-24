Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Durante años, el huevo fue señalado como un alimento riesgoso para quienes buscaban cuidar su corazón. Sin embargo, estudios recientes cambiaron esa percepción: ahora se lo considera un aliado nutricional clave, siempre que se respete la cantidad adecuada y se acompañe en los desayunos de otros ingredientes saludables, de acuerdo con un informe de Infobae.

Según la Mayo Clinic , la mayoría de las personas puede consumir hasta siete huevos por semana sin que esto genere problemas en la salud cardíaca. Los especialistas explican que el colesterol de este alimento no se comporta igual que el de otras fuentes animales y, en muchos casos, incluso ayuda a aumentar los niveles de colesterol “bueno”.

Por su parte, la Escuela de Salud Pública de Harvard sostiene que un huevo al día no incrementa el riesgo cardiovascular en adultos sanos. Solo quienes padecen diabetes o enfermedades cardíacas deben consultar con su médico para determinar el límite apropiado.

Aportes nutricionales del huevo

El huevo concentra nutrientes que lo vuelven protagonista en el desayuno: proteínas de alta calidad, vitamina D, vitamina B12, zinc, fósforo, calcio y grasas saludables, según la Keck Medicine de la University of Southern California.

Además, aporta energía con pocas calorías. Un huevo grande tiene alrededor de 70 calorías, mientras que un tamaño mediano llega a 63 y uno jumbo a 90. Su efecto saciante lo convierte en una opción útil para controlar el apetito y reducir la ingesta de carbohidratos.

Cómo cocinarlo para aprovecharlo mejor

El valor nutricional varía según el método de cocción. Mientras que dos claras revueltas aportan apenas 34 calorías y cero colesterol, dos huevos fritos superan las 180 calorías y 400 mg de colesterol, detallaron fuentes médicas citadas por GQ.

Por eso, los especialistas recomiendan evitar frituras y preferir preparaciones como huevos duros, revueltos con vegetales o al horno. Acompañarlos con panes integrales y lácteos bajos en grasa asegura un desayuno equilibrado y rico en fibra, vitaminas y minerales.

Una receta saludable para el desayuno

La Mayo Clinic propone una alternativa práctica: huevos al horno con verduras. Esta preparación combina espinacas, claras y huevos enteros, leche descremada, cebolla, morrón rojo, pan integral y queso bajo en grasa. Ideal para quienes buscan variedad y sabor sin descuidar la nutrición, está pensada para seis porciones y puede convertirse en un clásico de la mesa familiar.

Conclusión

El huevo dejó de ser un enemigo del corazón y pasó a ocupar un lugar recomendado en la dieta diaria. La clave está en la moderación: hasta siete por semana o uno por día, según los expertos, siempre acompañado de vegetales, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa. Así, se aprovechan sus beneficios nutricionales y se protege la salud cardiovascular.

Fuente: Infobae