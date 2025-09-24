miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información útil

Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Nuevas investigaciones derriban mitos sobre el huevo y la salud cardiovascular. Especialistas explican todo sobre un ingrediente clave en los desayunos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Durante años, el huevo fue señalado como un alimento riesgoso para quienes buscaban cuidar su corazón. Sin embargo, estudios recientes cambiaron esa percepción: ahora se lo considera un aliado nutricional clave, siempre que se respete la cantidad adecuada y se acompañe en los desayunos de otros ingredientes saludables, de acuerdo con un informe de Infobae.

Lee además
Paisaje exterior del canal Telefe.
Bombazo en la TV

Aseguran que Telefé ya tiene un nuevo dueño: de qué reconocido empresario se trataría
la corte suprema confirmo la prision de jose alperovich
Justicia

La Corte Suprema confirmó la prisión de José Alperovich

Cuántos huevos recomienda la ciencia

Según la Mayo Clinic, la mayoría de las personas puede consumir hasta siete huevos por semana sin que esto genere problemas en la salud cardíaca. Los especialistas explican que el colesterol de este alimento no se comporta igual que el de otras fuentes animales y, en muchos casos, incluso ayuda a aumentar los niveles de colesterol “bueno”.

Por su parte, la Escuela de Salud Pública de Harvard sostiene que un huevo al día no incrementa el riesgo cardiovascular en adultos sanos. Solo quienes padecen diabetes o enfermedades cardíacas deben consultar con su médico para determinar el límite apropiado.

Aportes nutricionales del huevo

El huevo concentra nutrientes que lo vuelven protagonista en el desayuno: proteínas de alta calidad, vitamina D, vitamina B12, zinc, fósforo, calcio y grasas saludables, según la Keck Medicine de la University of Southern California.

Además, aporta energía con pocas calorías. Un huevo grande tiene alrededor de 70 calorías, mientras que un tamaño mediano llega a 63 y uno jumbo a 90. Su efecto saciante lo convierte en una opción útil para controlar el apetito y reducir la ingesta de carbohidratos.

Cómo cocinarlo para aprovecharlo mejor

El valor nutricional varía según el método de cocción. Mientras que dos claras revueltas aportan apenas 34 calorías y cero colesterol, dos huevos fritos superan las 180 calorías y 400 mg de colesterol, detallaron fuentes médicas citadas por GQ.

Por eso, los especialistas recomiendan evitar frituras y preferir preparaciones como huevos duros, revueltos con vegetales o al horno. Acompañarlos con panes integrales y lácteos bajos en grasa asegura un desayuno equilibrado y rico en fibra, vitaminas y minerales.

Leer más: Una práctica receta y consejos para hacer huevos de Pascua

Una receta saludable para el desayuno

La Mayo Clinic propone una alternativa práctica: huevos al horno con verduras. Esta preparación combina espinacas, claras y huevos enteros, leche descremada, cebolla, morrón rojo, pan integral y queso bajo en grasa. Ideal para quienes buscan variedad y sabor sin descuidar la nutrición, está pensada para seis porciones y puede convertirse en un clásico de la mesa familiar.

Conclusión

El huevo dejó de ser un enemigo del corazón y pasó a ocupar un lugar recomendado en la dieta diaria. La clave está en la moderación: hasta siete por semana o uno por día, según los expertos, siempre acompañado de vegetales, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa. Así, se aprovechan sus beneficios nutricionales y se protege la salud cardiovascular.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El mensaje de Trump para Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

Sorpresón entre llantos: un joven al que daban por fallecido apareció a los gritos en su funeral

El Gobierno nacional designó a las nuevas autoridades de INTA, INASE e INV tras la restitución de los organismos

La ANMAT sacó del mercado y prohibió reconocidas marcas de cosméticos: mirá cuáles

Una gran empresa argentina se vendió por un dólar: quién la compró

Otro alumno mendocino causó pánico en su escuela con un arma

Se casó y se divorció: ahora le pide a la Justicia recuperar su estado civil de "soltera"

La mujer que pide volver a ser "soltera": la batalla judicial de Marcela Ramírez contra la etiqueta de divorciada

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Por Pablo Mendoza
Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones