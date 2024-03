"Chicho", el tío de Javier Milei que pedalea para una APP, es kirchnerista, y está a punto de perder su casa

image.png Foto: Martín Acosta

“Chicho”, de 63 años, heredó el apodo de su padre, el abuelo de Javier y Karina. “Chicho” es hijo de Francisco, pero no de la misma madre que Norberto, el padre violento del mandatario. Chicho es hijo de Marcela Morlacca, que cosía ropa, hacía tortas, y recibía con la comida hecha al abuelo Milei, cuando pasaba de visita.

Cuando el padre de Chicho y Norberto falleció, hace 18 años, el contacto entre ellos desapareció por completo. De los gastos se hizo cargo Norberto. “El pagó el sepelio. Velorio no hubo”, confesó.

Chicho, quien se confiesa kirchnerista y viaja con el retrato de Cristina pegado en el cajón de su bicicleta, sobrevive pedaleando para una APP de Delivery, y está a punto de ser desalojado de su pequeño departamento del barrio de san Cristóbal, lo único que le quedó de la herencia en la que recibió un luminoso tres ambientes con terraza en la calle Arcos, en el coqueto barrio porteño de Belgrano.

image.png Foto: Martín Acosta

La versión de Chicho es que un juicio laboral con resultado negativo lo arrojó a manos de un abogado que, con una triquiñuela, se quedó con la titularidad del departamentito.

Su historia había sido contada sin demasiada repercusión, hasta que la misma periodista que lo entrevisto a principios de este año hizo un capítulo especial en el canal de streaming de Gelatina.

En aquella nota cerraba con una definición de Chicho sobre la relación familiar, que pinta aquella acuarela oscura: “Nunca quise saber nada con ellos. Refinados, guapos. Medio chantas. Cuando fue el cumpleaños de 15 de Karina, ahí en Villa Urquiza, yo me fui. Me fui a casa en el colectivo. Mi mamá cumplió años y un perfumito le regalaron. Una cosita… Esto (levanta un sobre de azúcar) era más grande. Una vez vino un primo nuestro de Italia. Y Beto (Norberto, el padre de Javier Milei), que tiene palco en la cancha de Boca, le dijo al primo que lo iba a llevar. Yo soy de Boca. Y soy el hermano. ¿A vos te parece? A mí, que me podía llevar en cualquier momento, nunca me invitó”.

Mirá el video.