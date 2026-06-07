El adiós a una leyenda: una movilización histórica que llegó a tener 8 kilómetros de fila despide al Indio Solari

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Ocho kilómetros de cola y fanáticos que siguen esperando para entrar

Cerca de las 10 de la noche, la ceremonia que organizó la familia del Indio Solari todavía seguía recibiendo gente que, a pesar de las lluvias, se mantenía para dar su último adiós. Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, la fila llegó a formar ocho kilómetros y estuvo al límite de la Ciudad de Buenos Aires.

Los fanáticos aprovechaban los pocos instantes que tenían donde está ubicado el féretro y le dejaban regalos y ofrendas. Algunos llevaron entradas que tenían de los conciertos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que otros optaron por lanzar camisetas, banderas y hasta instrumentos musicales.

Se espera que el funeral continúe durante la noche del martes y se estima que había cerca de cuatro horas para ingresar al predio. La familia había anticipado que no tenía un horario de finalización.