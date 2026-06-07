El adiós a una leyenda: una movilización histórica que llegó a tener 8 kilómetros de fila despide al Indio Solari

Ciento de miles de fanáticos despiden a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzó a las 10 de la mañana en el Microestadio Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo, y se extendió por 70 cuadras hasta el Puente Pueyrredón.
Ocho kilómetros de cola y fanáticos que siguen esperando para entrar
Cerca de las 10 de la noche, la ceremonia que organizó la familia del Indio Solari todavía seguía recibiendo gente que, a pesar de las lluvias, se mantenía para dar su último adiós. Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, la fila llegó a formar ocho kilómetros y estuvo al límite de la Ciudad de Buenos Aires.
Los fanáticos aprovechaban los pocos instantes que tenían donde está ubicado el féretro y le dejaban regalos y ofrendas. Algunos llevaron entradas que tenían de los conciertos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que otros optaron por lanzar camisetas, banderas y hasta instrumentos musicales.
Se espera que el funeral continúe durante la noche del martes y se estima que había cerca de cuatro horas para ingresar al predio. La familia había anticipado que no tenía un horario de finalización.