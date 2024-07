Caso Loan: el esposo de Laudelina dijo que al menor se lo llevaron y dejó una tajante frase sobre su mujer

Investigación Pericia clave: la sangre hallada en la camioneta del sanjuanino Carlos Pérez no es de Loan

Benítez, cuyo abogado defensor es el mismo del clan Sena, Ricardo Osuna, dijo no saber qué ocurrió: "No sé qué pasó, adonde está, quién lo llevó. De la forma en que lo buscamos creo que lo llevaron".

Este hombre es clave en el caso. Fue quien se dirigió al naranjal luego del almuerzo en la casa de la abuela Catalina Peña (86). Con él estaban "Fierrito" y la esposa, Mónica del Carmen Millapi (35). Los acompañaban seis chicos, entre ellos Loan.

"Es la sobrina de Ramírez quien dice que faltaba un chico: 'Tío, tío, falta un chico'. Y ahí nos damos vuelta a mirar nosotros", indicó ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, el fiscal federal Mariano De Guzmán y los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), conducida por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Allí fue cuando decidió llamar por teléfono a Laudelina, que ya se había vuelto a la casa de Catalina con su sobrina, Camila Núñez (23), pareja de Diego "Huevo" Peña. Primero no le respondió. Luego insistió y hablaron nueve minutos, algo que despertó sospechas por la duración, ya que solo debía avisarle que no encontraban a Loan.

"Hablé con ella para que hable con José (el papá del nene) que se había perdido Loan. No sé cuánto duró la llamada", explicó.

Además, contó que, antes de que se dieran cuenta de que Loan no estaba, sonó el teléfono de Ramírez, quien se alejó y "habrá hablado unos 15 minutos".

"Según me dijo, estaba hablando con la hermana, que estaba con un problema", señaló.

La inédita foto del almuerzo en lo de la abuela de Loan. En la imagen, aparece Catalina Peña brindando con el ex marino Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, ahora presos por el caso.

Poco después de buscar "solo" al chico, en "la zona del sur", Benítez se volvió a la casa sin la remera. Dijo que se iría al pueblo en su moto para pedirle alguna linterna a su patrón, el veterinario Fabián Duarte, así podían seguir con el rastrillaje por la noche.

"Todo el día estuve vestido igual, me había sacado la remera, hacía calor", argumentó.

Benítez también relató que en la comisaría de 9 de Julio lo esposaron y le pegaron. "Me dijeron que tenía el modo de hacer hablar", comentó. Allí también se encontraban Ramírez y Millapi. Según denunció, le dijeron que responsabilizara a alguien por la desaparición de Loan. "Yo le decía cómo le voy a culpar, si yo no vi", añadió.

Además, dio detalles de cómo conoció al abogado José Fernández Codazzi, quien al principio asumió como defensor de su esposa Laudelina. Contó que el comisario Walter Maciel (43), ahora preso por encubrimiento, llegó "con un papel firmado por mi señora que el doctor Codazzi iba a ser mi abogado".

"Yo quería que me defienda mi abogado, hablé con él que quería que me defienda él, y al otro día llegó el abogado Codazzi. Yo en ningún momento hablé con mi señora, decidí firmar porque vi el número de documento que estaba de mi señora y después llegó el abogado Norberto (Tognola) que diga algo si sé, que me iba a sacar del país", aseguró.

Sobre Laudelina, contó que están juntos desde "hace 15 años" (tienen una hija de 14 años y un hijo de 6) y que mantienen "una buena relación". Por eso, remarcó que es "imposible tener algo que ver" con el caso Loan. Su declaración, según pudo saber Clarín, no aportó mucho a los investigadores, lo mismo que la de Ramírez.

FUENTE: Clarín