Caso Loan: aseguran que uno de los nenes quiso romper el pacto de silencio, pero no se lo permitieron

Qué pasó con el nene que quiso dar más datos sobre la desaparición de Loan

También indicaron que fue un familiar quien lo hizo callar. “Laudelina lo encerró y le dijo ‘no hables más’”, indicaron.

Lucas Occhipinti se refirió a la polémica por la reconstrucción de los nenes, cuestionando si pudieron haber sido influenciados antes de declarar en la Cámara Gesell. “Estuvimos viendo diferentes archivos”, comentó, y explicó lo que hallaron en las grabaciones.

“En una de las reconstrucciones que tenemos en video hemos notado que en un momento cuando les hacían preguntas a los nenes, (hablo de la reconstrucción en el naranjal), Laudelina se mete y le pide a los nenes que no hablen”, afirmó.

Y detalló: “Hay un nene en particular al que le dice, ‘no hables, no des información’. Está en el expediente”. Y destacó que se trataba de la primera reconstrucción que se realizaba, y estaban todos juntos. Laudelina todavía no estaba detenida, y se metió a callar al menor.

Las declaraciones de los nenes que acompañaron a Loan al naranjal

El relato de los chicos fue cambiando: “Lo que dicen los chicos es, ‘no vimos a nadie más, Loan se fue solo’. Es la primera versión que se da”, indicó Occhipinti. “Pero después otro de los nenes termina dibujando al ‘hombre malo’, ya posiciona a otra persona en el lugar”, reveló.

Se sospecha que Camila impulsó a los nenes a decir eso. “Y después otro de los menores en la cámara Gesell lo que termina diciendo es ‘vi a un hombre encapuchado que se llevaba a Loan’. Esto lo empieza a investigar la justicia recién ahora”, aseguraron.

