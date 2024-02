Bariloche, tapada por humo: un incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi alerta a vecinos

De todos modos y de manera preventiva, desde el área de Protección Civil de Bariloche se informó que cerraron todas las sendas que parten o llegan a Pampa Linda, a Bahía López y al Cerrito Lao Llao; también el acceso al Circuito Tronador en los alrededores de Bariloche.

El incendio por estas horas tiene lugar en la zona de Brazo Tristeza, y "se están desplegando recursos y evaluando la situación", informaron las autoridades del Parque a través de un comunicado difundido durante la mañana de este lunes.

"Por extremas razones de seguridad se cierra el sendero a Laguna Ilon y los Césares y 5 lagunas", se explicó en el texto y se precisó que también se suspenden las excursiones en dicha zona.

Además, se cerró de forma preventiva el paso al Circuito Tronador, todas las sendas que parten o llegan a Pampa Linda y el acceso al refugio López.

Durante la mañana, un helicóptero con personal técnico y operativo se encuentra sobrevolando la zona con el fin de evaluar la situación, y se está trabajando en articulación con Prefectura Naval Argentina.

La zona afectada se compone de bosque de coihue y ciprés, presentando una topografía de muy difícil acceso.

"La gente llega solo a través de una embarcación o estuvo caminando y durante la noche se quedó en un lugar, tenía una fogata, después no la pudo controlar o no la supo controlar y eso da origen al incendio. Por eso la prohibición de no hacer fuego en lugares que no estén habilitados, acá tenemos una consecuencia", informó Carlos Madjinca, secretario de Protección Ciudadana del municipio.

El funcionario explicó en diálogo con Diario Río Negro, que además se está atacando otro foco de incendio en la zona denominada como "La Rinconada".

"Por el momento estamos atendiendo la emergencia y cuando tengamos datos más concretos vamos a saber cuanto del área afectó el incendio", completó.

