jueves 7 de agosto 2025

Escalofriante

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Matías Jurado, el principal sospechoso, se encuentra con prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy.&nbsp;

Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy. 

En un nuevo episodio del escalofriante caso del asesino serial de Jujuy, la justicia confirmó que se encontraron restos humanos en los platos de comida de los perros que tenía Matías Jurado, el hombre acusado de desaparecer al menos cinco personas en situación de calle.

Así lo confirmó el fiscal Guillermo Beller, que sigue la causa. "Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel", detalló el fiscal

Los restos, algunos de ellos "muy deteriorados" según Beller, fueron encontrados durante allanamientos en la vivienda de Jurado, ubicada en Alto Comedero.

