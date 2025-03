Ante una tormenta eléctrica, estos son los tres electrodomésticos que tenes que desconectar

En particular, los televisores corren un riesgo mayor si están conectados a una antena individual no protegida, ya que un rayo podría dañarlas.

Por otro lado, dispositivos como el router de fibra o las conexiones de fibra óptica no sufrirían daños por sobrecargas de tensión durante una tormenta, ya que están protegidos. No obstante, estos aparatos generalmente cuentan con algún sistema de protección frente a cambios de corriente, aunque, según la empresa, este sistema no siempre es suficiente en caso de una fuerte descarga eléctrica.

Por qué una tormenta eléctrica afecta a los electrodomésticos

Una tormenta eléctrica puede afectar a los electrodomésticos debido a los picos de voltaje generados por los rayos.

Cuando un rayo impacta una línea eléctrica o una antena, libera una gran cantidad de energía que viaja por el sistema eléctrico, provocando sobrecargas de tensión. Estos picos pueden dañar los circuitos internos de los electrodomésticos, como ordenadores, televisores y otros dispositivos electrónicos sensibles.

Además, los rayos emiten campos electromagnéticos que inducen corrientes eléctricas en los cables y aparatos conectados, lo que puede causar fallos en los dispositivos si no están debidamente protegidos. Por ello, es recomendable desconectar los electrodomésticos importantes durante una tormenta eléctrica o utilizar protectores de sobrecarga para reducir el riesgo de daños.

FUENTE: Infobae