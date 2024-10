ANMAT prohibió la venta de un aceite, una miel y unos maquillajes infantiles

Las disposiciones publicadas por el organismo en el Boletín Oficial, advierten a los ciudadanos que estos productos son “ilegales”, debido a que no cumplen con los registros sanitarios correspondientes.

En primer término, a través de la disposición 9409/2024 se publicó la resolución que veta el consumo, comercialización y distribución del “Aceite de Oliva virgen extra - Primer prensado en frío, marca Oliva Atuel". Según la Anmat, este producto carece de la documentación sanitaria obligatoria, además de incluir en su etiquetado números de registros inexistentes. La medida se tomó tras una consulta al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que constató que ni el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni el Registro Provincial de Producto Alimenticio (RPPA) señalados en el envase son legítimos.

La verificación realizada a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA) confirmó que no es posible identificar el aceite de forma clara y precisa, lo que representa un riesgo para la salud pública. Por ello, la Anmat extendió la prohibición a cualquier otro producto que utilice los números de registro falsos mencionados.

Por otra parte, se incluye en la miel de abejas "Serranías de Zenta". En este caso, la medida fue adoptada después de que la Superior Unidad de Bromatología Provincial (SUNIBROM) de Jujuy detectara la comercialización de este producto sin las autorizaciones sanitarias correspondientes.

El informe reveló que la miel no cumplía con las normativas alimentarias vigentes y que, pese a aparentar contar con registros válidos, se trataba de un producto ilegal. Tras recibir una denuncia particular, se corroboró que el producto no estaba habilitado, motivo por el cual se notificó a las autoridades bromatológicas de la provincia para tomar medidas.

Finalmente, la disposición 9412/2024 emitida por la Anmat prohíbe el uso, la comercialización y distribución de una serie de cosméticos dirigidos al público infantil. Esta decisión fue tomada tras una serie de inspecciones realizadas por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que detectaron fallas en el etiquetado y ausencia de registros sanitarios.

Los productos afectados incluyen:

- MAKE UP SET PARTY QUEEN – Importado por Berkma S.A.

- CREATIVE MAKE UP FASHION TIPS COSMETICS – Importado por Poka S.A.

- ICE PRINCESS HAND CREAM SET – Marca Kaliya Beauty.

- COLOR PALETTE FACE & BODY PAINTING KIT – Marca Favorbeauty.

Las inspecciones revelaron que no existían antecedentes de habilitación para los importadores, lo que supone la falta de garantías sobre las condiciones higiénico-sanitarias de estos cosméticos, así como de los ingredientes empleados. La Anmat dispuso la prohibición total de estos productos, incluyendo su venta y publicidad, con el fin de proteger a los consumidores, especialmente a los niños, de los riesgos que puedan implicar.