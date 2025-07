Alerta por un brote de hepatitis A en CABA y 12 provincias: ¿hay algún caso en San Juan?

La propagación de esta enfermedad “se asocia a condiciones sanitarias deficientes y prácticas de higiene inadecuadas”, explicó el Ministerio. "En los países de ingreso bajo y mediano la infección es frecuente", señala la Organización Mundial de la Salud en su portal. A diferencia de otras hepatitis virales (B y C), no presenta formas crónicas, pero puede generar cuadros clínicos graves como la hepatitis fulminante, especialmente en población pediátrica no inmunizada.