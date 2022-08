Alberto Fernández: "Nunca más tarifas dolarizadas"

"Llegó la hora del gasoducto. Y este gasoducto ya se intentó hacer con otra lógica, allá antes del 2019 se pensó en hacer un proyecto de las PPP, donde absolutamente todos fracasaron, y se intentó que a través de la participación público/privada, garantizando la inversión y tarifas en dólares, se podía construir ese gasoducto. Esos proyectos fracasan porque no es la inversión privada la que está llamada a convocarla, y hace falta de la inversión pública para que estos proyectos puedan prosperar. Y además, no queremos nunca más que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas", expresó el jefe de Estado fuertemente aplaudido por el gobernador de la provincia.

Ubicado junto a los mandatarios de La Pampa, Sergio Zilliotto y de Neuquén, Omar Gutiérrez, vociferó: "Las tarifas tienen que estar vinculadas con la sociedad dada en un momento dado, y nosotros estamos en la Argentina, tenemos gas. ¿Por qué vamos a pagar gas a precios internacionales si tenemos gas nuestros que podemos distribuir y que los argentinos nos paguen en pesos a precios razonables? ¿Por qué? Y acá estamos dando una prubra de que no es todo lo mismo. No me iría tranquilo de la presidencia si esta obra no se hubiera puesto en marcha".

Estuvieron presentes también la secretaria de Energía, Flavia Royon y el titular de Energía Argentina, Agustín Gerez.

A su parte, el jefe de Estado destacó la tarea del exsecretario de Energía, Darío Martínez en la recuperación de la caída registrada en la producción de gas tras el gobierno de Cambiemos, y reafirmó que el Estado generó oportunidades a empresarios con la puesta en pie del gasoducto.

La obra tendrá en su primera etapa una extensión de 583 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueó (Buenos Aires), y atravesará las provincias de Rio Negro y La Pampa, con un caño de 36 pulgadas. También incluye anexos complementarios como el gasoducto Mercedes-Cardales de 73 kilómetros (de 30 pulgadas), la ampliación de un tramo del NEUBA II en la provincia de Buenos Aires de 29 kilómetros (de 30 pulgadas) y una planta compresora en Cardales de 15.000 hp.

Tras la polémica por el fallo de la Justicia Federal de Corrientes que declaró inconstitucional la Ley de Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, el mandatario agradeció al exjefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, por su impulso, y subrayó la tarea de "los millonarios" que fueron "solidarios con la sociedad en la que viven".

"A nosotros no nos da ninguna vergüenza decir que el Estado debe estar presente en todas las situaciones, y nos pone orgullosos conducir el Estado. Esto no es ir contra el capital privado, es trabajar juntos. Este gasoducto se está pagando con los recursos que dieron las grandes fortunas a partir de una ley que convocó a un aporte solidario de grandes fortunas, y a las grandes fortunas también hay que darles las gracias", afirmó Alberto Fernández.

Además, sumó: "Porque uno puede ser millonario y solidario con la sociedad donde vive. Y esos son los mejores millonarios, los que se dan cuenta que no puede desarrollarse en una sociedad que no se desarrollar. A todos ellos mi gratitud, porque no podríamos hacer nada de esto sin la ley que inició Máximo, y que salió sancionada cuando Sergio presidía la cámara y que tuve el orgullo de promulgar.

A su turno, Kicillof celebró el esfuerzo del Gobierno en la garantía del gasoducto y pidió que las negociaciones que encaran las provincias se lleven adelante en territorios propios y no en Capital Federal para contribuir al federalismo.

"Si este contrato se firmaba en el centro administrativo de las empresas, parte de las empresas se iban a erogar en la capital. Cuando el trabajo es en la provincia, el esfuerzo de las provincias, las empresas hagan sus cosas en las provincias. Además de ser importante desde el punto de vista simbólico haga parte a esto que llamamos federalismo", precisó.

Participaron del acto también el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, y la diputada Victoria Tolosa Paz.