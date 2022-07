Alberto Fernández: "Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer"

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, enfatizó, haciendo referencia a su gestión de Gobierno.

Alberto Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario, de la Casa Rosada

El mandatario pronunció un discurso encendido, en medio de la incertidumbre financiera, con una devaluación del peso que no se detiene (el dólar libre cotizaba este mediodía a $345) y terror que generó entre dirigentes del oficialismo y también de la oposición las frases que Juan Grabois pronunció para presionar por un subsidio masivo bautizado “Salario Básico y Universal”.

“A ninguno de los problemas escapé: superé la deuda, discutí con el FMI, todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia. A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos”, agregó el mandatario ante gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos, reunidos en el Museo del Bicentenario.

En otro pasaje de su discurso, Fernández aseguró que ninguna sociedad se desarrolla sin educación, sin conocimiento, sin ciencia y tecnología. “Seguimos apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par”, afirmó.

En este sentido, consideró que “cuando eso pasa, las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo”.

Fernández firmó junto a más de una decena de gobernadores las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión total de casi 9.900 millones de pesos.

