Alberto explicó por qué echó a Kulfas: "No me gustó...

El presidente Alberto Fernández se refirió este martes al hecho que finalizó con la renuncia del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , durante el pasado fin de semana. "No me gustó lo que hizo, por eso tomé la decisión que tomé", afirmó el mandatario.

"No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habl,a tiene que hablar públicamente. No me gusto lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé", afirmó tras la pregunta de un cronista.

“Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente, no comparto lo que piensa en ese punto”, indicó el Presidente sobre la denuncia que realizó en off el exfuncionario sobre una licitación hecha a medida de Techint en la obra por el gasoducto Néstor Kirchner.

En este sentido, Fernández aclaró que “no es juez” y que la denuncia la tiene un magistrado y que "él resolverá lo que tenga que hacer”.

El jefe de Estado indicó que "con la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) sabemos muy bien lo que cada uno piensa, sabemos muy bien los roles que tenemos que cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que debermos tener".

"Yo en eso no tuve ninguna duda. Mi preocupación, en todo caso pasa por ver cómo funciona el Gobierno. Pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas. Daniel es un gran amigo. Lo hablé mucho con Sergio Massa, que es alguien cuya opinión yo pondero particularmente y fuimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando", explicó.

Además, celebró la llegada de Agustín Rossi a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). "Agustín es otro valor incalculable para mi Gabinete", dijo y negó que vaya a haber más cambios de nombres en el corto plazo.

Respecto al viaje que encarará esta noche para participar de la Cumbre de las Américas, Fernández expresó que irá a "defender los derechos de América latina" como presidente de la CELAC. "La unidad no se declama, la unidad se ejerce y la mejor forma es no segregar a nadie", indicó sobre la exclusión de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en la Cumbre que organiza EEUU. "Lamentamos enormemente que haya países que no hayan sido invitados, pero trataremos de llevar su voz", agregó.