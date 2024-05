Acuartelados Escala el conflicto con la Policía misionera: "No somos delincuentes"

Si bien en un principio trascendió que murieron 5 personas, fuentes oficiales informaron que hasta el momento hay una mujer de 44 años y una nena de 10 que fallecieron por la colisión, mientras que a la tercera víctima no lograron identificarla aún. No obstante, no se descarta que haya más muertos.

En tanto, hay al menos cuatro personas que fueron trasladadas al hospital municipal Dr. Bernardo A. Houssay (Vicente López) con diferentes fracturas. El conductor del camión, por su parte, sufrió una fractura en el brazo y también fue hospitalizado.

Tras el trágico episodio, personal del SAME, Bomberos de Vicente López y la Policía Bonaerense arribaron de inmediato al lugar del hecho y realizaron las diligencias de rigor. La investigación para determinar en qué circunstancias ocurrió el choque múltiple quedó en manos de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1792502825303318573&partner=&hide_thread=false Accidente fatal en la Panamericana: al menos 3 muertos y varias personas heridas

Conductores que se toparon con la escena captaron parte de los destrozos que dejó el siniestro. pic.twitter.com/Y3xT1O2qCc — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 20, 2024

“El conductor podría llegar a ser imputado, me parece que al menos con el container no estaban dadas las condiciones de seguridad para circular con el mismo, eso produjo que fuera lanzado para el otro lado”, relató anoche el doctor Larramendi, durante un contacto con el canal de noticias TN.

Además, el fiscal dijo que se aguardaba por la remoción de los vehículos involucrados para determinar si todavía quedaban más víctimas atrapadas debajo del contenedor que llevaba el camión.

“En un principio la causa se va a caratular como homicidio culposo. Después de lo que emerja de las pruebas que podamos recabar, es cómo se va a ir recaratulando y designado las responsabilidades, en caso de haber”, precisó Larramendi sobre la investigación.

En las imágenes que fueron captadas por los transeúntes, y que ilustran esta nota, se puede observar al acoplado y algunos de los autos dañados que quedaron sobre la calzada. Además, el video también muestra cómo quedó el camión con el auto, que fue aplastado, debajo.

El doctor Larramendi aclaró que aguarda a las pericias para determinar las responsabilidades del trágico episodio, entre ello dilucidar por qué se desprendió el acoplado del camión que terminó cruzándose de carril y provocó las muertes constatadas hasta el momento. “Hay un millón de variables, es la información que tengo hasta ahora”, resaltó el fiscal interviniente. “Hay plazos procesales que cumplir”, agregó Larramendi sobre la continuidad de la causa, quien pidió que testigos del accidente se acerquen a brindar detalles de lo sucedido para esclarecer el caso y las responsabilidades de los protagonistas.

Tras el trágico hecho, hay cuatro carriles de cada lado obstruidos. Por este motivo, se registraron demoras en ambos sentidos de la autopista.

Fuente: Infobae