A 33 años del atentado a la Embajada de Israel: el recuerdo de quienes sobrevivieron

El ataque se registró a las 14:42. Una camioneta Ford F-100 se estrelló intencionalmente contra el edificio de la embajada. El vehículo, lleno de explosivos, no demoró en volar todo por los aires, desencadenando una onda expansiva que alcanzó todo a su paso.

image.png

Todos los años, desde la comunidad judía se realizan diversas actividades con el propósito de no olvidar lo significativo de la fecha, como renovar el pedido de Justicia para dar con los responsables de este atroz episodio. Este año, AMIA y el Congreso Judío Latinoamericano trabajó en un documental con testimonios de sobrevivientes denominado “Voces de la embajada”.

Se trata de relatos en primera persona de catorce sobrevivientes. Compartieron sus historias Alberto Kupersmid, Gloria Svetliza, Alfredo Karasik, Ana Bier Aruj, Enrique Klein, Alberto Romano, Jorge Cohen, Lea Kovensky, Hugo Escalier, Martín Golberg, Víctor Nisenbaum, Mirta Berelejis, Raúl Moreira, y Claudia Berenstein (hermana de Beatriz Mónica Berenstein de Supanichky, víctima fatal del atentado).

image.png

“La embajada voló por el aire con todos nosotros adentro”, expresó Jorge Cohen al revivir su experiencia como sobreviviente. “Todos tenemos cicatrices en el cuerpo y en el alma a consecuencia de esto”, se escucha decir a Víctor Nisenbaum en otro de los testimonios que recoge el sitio. “El terrorismo es la conjugación de muchísimas cosas, que son fanatismos políticos, intereses y maldad”, reflexionó por su parte Alberto Romano en su relato.

Quien tuvo una especie de premonición de una tragedia fue Lea Kovensky. “Cuando llegué a la puerta de la embajada, sentí que algo malo iba a pasar. Lo asocié con las reparaciones que estaban haciendo, con los cambios en la dinámica de trabajo. Después, todo tuvo sentido”. Instantes antes de la tragedia, una sensación de incertidumbre invadió a algunos de los trabajadores. Sin embargo, nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir.

Quien también sobrevivió fue Martín Golberg, pero su experiencia aún lo impacta. “Sentí que me estaba electrocutando. Empecé a temblar y pensé: ‘¡Me estoy muriendo!’”, relata. En el primer impacto, creyó que tocó un cable de una obra que se realizaba entonces y que la corriente lo sacudía. Pasaron dos o tres minutos y fue expedido hacia el fondo.

image.png

Ese mismo momento, Enrique Klein sintió que la onda expansiva lo tocó “de refilón, por eso nos hizo girar como un trompo”. “Lo único que sentíamos fue como una descarga eléctrica muy grande”. Gloria Svetliza perdió noción del tiempo entre la explosión y el momento en que pudo abrir los ojos. “Se veía todo un polvo, como en el desierto cuando levanta esa polvareda. Luego salí al pasillo y ahí fue el horror, directamente, porque un sector de oficinas no existía. Veía directamente la calle”.

“Todo era un agujero negro. No había aire, no había oxígeno. Nos avisaron que saliéramos como pudiésemos porque no había forma de que nos asistieran”, cuenta Alfredo Karasik. La desesperación de ese momento hizo que pese a la angustia y el susto, el deseo de sobrevivir prevaleciera: “Todo era un agujero negro. Empezamos a trepar por la estructura del ascensor, porque estábamos en el 4º y último piso del edificio. Hasta que logramos alcanzar la calle”, recuerda Ana Bier Aruj.

La situación era agobiante, triste y todos sentían estar viviendo una película de terror. “Pudimos salir por el edificio de al lado. Recuerdo que al salir de este edificio me encontré afuera con un panorama que era terrible”, agrega Hugo Escalier.

Los testimonios se pueden escuchar completos en https://www.vocesdelaembajada.org/. Al lanzar el sitio, los impulsores de la propuesta explicaron que el propósito es contribuir a que la sociedad pueda reflexionar sobre el impacto del terrorismo y la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas fatales y honrar la vivencia de los sobrevivientes.

image.png

Este lunes 17 de marzo, desde las 14:30, se realizará el acto central en la plaza de la Embajada de Israel, con la presencia de autoridades argentinas e israelíes, familiares de las víctimas y dirigentes comunitarios. La conmemoración será un espacio para renovar el reclamo de justicia y recordar a quienes perdieron la vida en el ataque.

A pesar de los avances en la identificación de los responsables, la causa sigue sin detenidos ni condenados. El debate sobre la falta de esclarecimiento judicial, las responsabilidades políticas y las posibles maniobras de encubrimiento continúa abierto, mientras los familiares de las víctimas insisten en que el atentado no quede en el olvido.

(Con información de AMIA.org.ar e Infobae)