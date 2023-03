WhatsApp: por qué los jóvenes escriben "7642″ y qué significa

WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea con más de 15 años de existencia y todavía está llena de muchas curiosas funcionalidades que llaman la atención de los adolescentes. A través del aplicativo del conglomerado Meta no solo tienes la opción para ocultar el estado “En línea” o la palabra “Escribiendo”, sino que también está preparando algo bastante importante: la posibilidad de “editar mensajes enviados”.

Sin embargo, en los últimos días, un numeroso grupo de jóvenes han empezado a compartir el número “7642″ dentro de sus conversaciones de WhatsApp , levantando sospechas de quienes no desconocen lo que realmente significa, en especial de las personas adultas quienes no suelen recurrir a este tipo de conversaciones.

Es por esa razón que hoy te diremos la verdad para que no te alarmes, en caso seas padre de familia o tengas al cuidado un joven. Esta tendencia de enviarse códigos o números nació en TikTok y se replicó en otras redes sociales como Facebook, Messenger, e Instagram.

Este código numérico es sumamente útil sobre todo si tienes un secreto que decir o quieres comentar el chisme, algo que le sucedió a alguien a fin de pasar por el anonimato. ¿Qué significa? Aquí te damos todos los detalles para que no cometas alguna falta.

Qué significa el número “7642″ en WhatsApp

Para empezar, el número “7642″ no tiene nada que ver con temas relacionados al amor.

Por ejemplo algunos adolescentes han elaborado un listado de códigos que a veces los que pasamos los 30 no entendemos.

Es así como nacieron el “1437″ donde el 1 significaba “I”, el 4 simplemente “Love”, el “3″ es You”, y el 7 es “Forever”.

Para poder saber con exactitud qué es el número “7642″ debemos recurrir a Espacio Logopédico.

En su artículo detallan que el número “7642″ significa “mándaselo sin decir nada”.

Por ejemplo, si quieres compartir un mensaje a alguien, esta será una forma de decir que si te responde, lo mejor no será replicar.

Una frase que puedes usar es la de “Su esposo me ha escrito 7642″ o también lo puedes aplicar en “Hermana, mi papá me ha dicho esto sobre Diana 7642″ o mejor en “Su enamorado me ha contado algo sobre Pamela 7642″.

También quiere expresar que se trata de un secreto a fin de que en la otra persona se generen preguntas y, de seguro, te preguntará.

En caso de que no sepa, lo mejor será dejar pasar un tiempo prudencial para explicarle.

Este número suele ser similar al “88″, “11:11″, “1122″ o el “666″, mismos que también tienen un significado en concreto.

Si esta nota fue de tu agrado, compártela con tus amigos y familiares. Te dejamos aquí un link donde podrás encontrar más trucos de Whatsapp.