martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Brasil

Viento arrasa con gigante de Porto Alegre: cae réplica de la Estatua de la Libertad

Una réplica de 35 metros de altura no resistió los fuertes vientos que azotaron la ciudad brasileña; milagrosamente, nadie resultó herido.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La calma de un estacionamiento de Porto Alegre se vio interrumpida por un espectáculo inesperado: una réplica de la Estatua de la Libertad, de 35 metros, fue derribada por ráfagas que alcanzaron los 90 kilómetros por hora durante una tormenta que azotó la región metropolitana.

Lee además
uruguay: a los 63 anos y tras decadas de padecimiento, maria pide poder acceder a la eutanasia
Doloroso

Uruguay: a los 63 años y tras décadas de padecimiento, María pide poder acceder a la eutanasia
una isla cercana a venezuela abre sus aeropuertos a la aviacion norteamericana
Tensión

Una isla cercana a Venezuela abre sus aeropuertos a la aviación norteamericana
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000742196098568658?s=20&partner=&hide_thread=false

El incidente se produjo en el municipio de Guaíba, donde la estatua se encontraba instalada frente a la conocida megatienda Havan. La estructura, compuesta por 24 metros de la figura principal y 11 metros de pedestal, cayó sobre el estacionamiento, cerca de algunos vehículos, sin causar daños graves ni víctimas, según confirmó el alcalde Marcelo Maranata.

image

Las imágenes del derrumbe, captadas por transeúntes, rápidamente se difundieron en redes sociales, mostrando el impacto del viento sobre la monumental obra. La empresa encargada de la estatua informó que el área fue inmediatamente acordonada y que los trabajos de remoción comenzarán en las próximas horas, siguiendo todos los protocolos de seguridad.

El episodio dejó una ciudad sorprendida y un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, que en pocas horas convirtió un ícono de libertad en un espectáculo de precaución y cuidado.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Australia: un padre y su hijo, detrás del ataque antisemita que dejó 15 muertos en Sídney

Así fue el momento en que un civil enfrentó a un atacante en el atentado de Bondi Beach

Conmoción en Australia: al menos 11 muertos tras un ataque armado

Un tiroteo en un campus universitario de Estados Unidos dejó al menos dos muertos y varios heridos de gravedad

Chile, en medio de una definición histórica por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India

Impactante movilización en Portugal contra la reforma laboral

Derrota de Trump en Miami: Después de casi 30 años eligieron alcaldesa demócrata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uruguay: a los 63 anos y tras decadas de padecimiento, maria pide poder acceder a la eutanasia
Doloroso

Uruguay: a los 63 años y tras décadas de padecimiento, María pide poder acceder a la eutanasia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Te Puede Interesar

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Por Walter Vilca
Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan
Clima

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año
A tener en cuenta

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante