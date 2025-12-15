Viento arrasa con gigante de Porto Alegre: cae réplica de la Estatua de la Libertad

La calma de un estacionamiento de Porto Alegre se vio interrumpida por un espectáculo inesperado: una réplica de la Estatua de la Libertad, de 35 metros, fue derribada por ráfagas que alcanzaron los 90 kilómetros por hora durante una tormenta que azotó la región metropolitana.

El incidente se produjo en el municipio de Guaíba, donde la estatua se encontraba instalada frente a la conocida megatienda Havan. La estructura, compuesta por 24 metros de la figura principal y 11 metros de pedestal, cayó sobre el estacionamiento, cerca de algunos vehículos, sin causar daños graves ni víctimas, según confirmó el alcalde Marcelo Maranata.

En Brasil, se cayó réplica de la Estatua de la Libertad. Porto Alegre. Mirá el video. pic.twitter.com/fTUxmzQ4Nk

Las imágenes del derrumbe, captadas por transeúntes, rápidamente se difundieron en redes sociales, mostrando el impacto del viento sobre la monumental obra. La empresa encargada de la estatua informó que el área fue inmediatamente acordonada y que los trabajos de remoción comenzarán en las próximas horas, siguiendo todos los protocolos de seguridad.

El episodio dejó una ciudad sorprendida y un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, que en pocas horas convirtió un ícono de libertad en un espectáculo de precaución y cuidado.