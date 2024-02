Video viral en TikTok: joven mostró los violentos episodios paranormales que ocurren en su casa

En la grabación se puede observar que las cortinas del living se mueven como si alguien invisible las estuviera tocando, las puertas se abren solas y una silla es alzada y lanzada violentamente contra el piso, pero no hay nadie cerca.

La publicación se viralizó en TikTok, donde tuvo más de 18 millones de reproducciones y generó toda clase de comentarios: “Por mi experiencia laboral ampliamente capacitada te puedo decir que es un Poltergeist”; “Imaginate bañarte y que se abra la puerta”; “Su asunto con la silla es personal”; “Al menos el fantasma sabe que la TV está cara”; “¡Qué feo tu ‘compañero’ de cuarto!”; “Mi fantasma es bien flojo, nada más se sienta en el borde de mi cama y me da el susto de la vida”; “Yo al ver ‘Interestelar’ ya no pienso en fantasmas o algo parecido a eso, así evité que me dieran miedo cosas así”; “Quizá tienes telekinesis”; “Vos tenés un Poltergeist”; “Tenés que llamar a un sacerdote: si es un fenómeno poltergeist la situación puede empeorar hasta salirse completamente de control”; “Llamá a un cura: ellos entienden y manejan este tipo de cosas, además puede bendecir el lugar y expulsar al fantasma o demonio… y no te cuesta nada. Yo que vos lo pensaría”.