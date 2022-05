Un hombre vive con una plaga de arañas: "Yo soy su banquete"

Los días pasaron y según contó la víctima de esta historia a la BBC, estando en su hogar descubrió el importante nido del tipo de "Falsa viuda negra" en la cocina, y el cual no ha dejado de crecer por un instante hasta la actualidad. A raíz de lo que le ocurrió, el hombre relató que es víctima de las constantes mordeduras que sufre especialmente por las noches.

araña.jpg Russel Davies, el hombre víctima de la plaga de arañas.

“Era su banquete”, dijo aterrado luego de haber recibido más de 100 picaduras. A muchas las documentó en fotos: "cuando encontré las arañas en mi propiedad, habían pasado 15 meses. Yo era lo que llamarían un banquete de todo lo que puedas comer para estas arañas, mientras dormía”, explicó a la prensa.

Y detalló aún más: "no duermo muy bien en este momento porque se me ha metido en la cabeza que me mordieron mientras dormía. Mientras tanto, los administradores se negaron rotundamente a venir y fumigar la propiedad en la que vivo “.

Por eso, a comienzos de abril se fue a vivir a una carpa que colocó afuera del edificio e inició acciones legales contra la asociación Clarion, dueños del conjunto habitacional donde habita con el objetivo de que fumiguen todo el departamento y puedan terminar con la plaga de manera definitiva. Hasta el momento, la respuesta fue un “no” rotundo.

“Los especialistas en control de plagas de están contratados para tratar los problemas en los espacios comunes, pero les pedimos que revisaran la situación del Sr. Davies y le brindaron algunos consejos prácticos sobre cómo puede resolverlo”, respondieron desde la asociación Clarion para dar por terminado el asunto.