jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guerra

Trump vuelve a posponer ataques a la infraestructura energética de Irán

“Las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”, aseguró Donald Trump.

Por Agencia NA
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

Lee además
trump anuncio una tregua de cinco dias con iran tras conversaciones productivas
Guerra en Medio Oriente

Trump anunció una tregua de cinco días con Irán tras "conversaciones productivas"
la casa blanca advierte que trump desatara el infierno si iran no llega a un acuerdo
Guerra

La Casa Blanca advierte que Trump "desatará el infierno" si Irán no llega a un acuerdo

A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, dijo Trump en la red Truth Social, citado por la cadena CNN.

Las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”, aseguró.

La pausa actualmente en vigor estaba programada para expirar el viernes. La publicación de Trump se produjo poco después del cierre de los mercados esta tarde.

Temas
Seguí leyendo

Irán rechaza las negociaciones y un posible acuerdo con Estados Unidos

Primer ministro de Israel: "Estamos aplastando al enemigo y ganando esta batalla"

Dos muertos en Israel tras un ataque de misiles iraní

La clave no es solo qué comés, sino en qué orden: la advertencia de una científica sobre la glucosa

Murió Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha

El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió en una misa "que cada bala dé en el blanco contra los enemigos"

Eutanasia en España: cómo es el procedimiento de muerte asistida para Noelia, la joven de 25 años

Estados Unidos considera desviar la ayuda militar a Ucrania hacia Oriente Medio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que vive en Alicante, España, y cuyo caso conmueve al mundo entero, recibirá este jueves la eutanasia.
Tema conmocionante

Eutanasia en España: cómo es el procedimiento de muerte asistida para Noelia, la joven de 25 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.
Evasión

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Te Puede Interesar

Rumor y preocupación en Jáchal por supuestos casos de meningitis: qué dijeron desde Salud
Oficial

Rumor y preocupación en Jáchal por supuestos casos de meningitis: qué dijeron desde Salud

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grupo de abogados sanjuaninos le exige al Foro que siente postura sobre la reforma laboral
Polémica

Un grupo de abogados sanjuaninos le exige al Foro que siente postura sobre la reforma laboral

Dolor en el Sirio Libanés por la muerte de un expresidente de la institución
Conmoción

Dolor en el Sirio Libanés por la muerte de un expresidente de la institución

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

Intensa búsqueda en San Juan: solicitan colaboración para encontrar a un hombre de 64 años
Investigación

Intensa búsqueda en San Juan: solicitan colaboración para encontrar a un hombre de 64 años