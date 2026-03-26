Trump vuelve a posponer ataques a la infraestructura energética de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

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“ A petición del Gobierno iraní , por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami ”, dijo Trump en la red Truth Social, citado por la cadena CNN.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”, aseguró.

La pausa actualmente en vigor estaba programada para expirar el viernes. La publicación de Trump se produjo poco después del cierre de los mercados esta tarde.