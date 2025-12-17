miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ofensiva

Trump ordena bloquear a Venezuela con "la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica"

La orden se da al tiempo que exige a Caracas devolver "todo el petróleo, la tierra y otros activos", según Trump, robados a Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Donald Trump anunció una escalada significativa en la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, ordenando un "BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO de todos los petroleros sancionados" que entren o salgan de Venezuela. El anuncio, hecho a través de redes sociales, aumenta las tensiones con Caracas, cuyo gobierno ha sido calificado por Trump como una “organización terrorista extranjera”.

Lee además
afirman que maduro le ofrecio a trump irse de venezuela a cambio de una amnistia
Tensión

Afirman que Maduro le ofreció a Trump irse de Venezuela a cambio de una "amnistía"
derrota de trump en miami: despues de casi 30 anos eligieron alcaldesa democrata
Estados Unidos

Derrota de Trump en Miami: Después de casi 30 años eligieron alcaldesa demócrata

La medida de bloqueo fue anunciada en medio de una impresionante demostración de fuerza militar en el Caribe. El mandatario republicano afirmó que "Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”. Trump advirtió que esta presencia militar solo crecerá, y el impacto sobre Venezuela será algo nunca antes visto. Esta concentración naval incluye el grupo de guerra del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford. Aunque la razón inicial de esta concentración militar era supuestamente la lucha contra el narcotráfico (Operación Punta de Lanza), muchos comentaristas han sugerido que el verdadero plan podría ser derrocar a Maduro.

image

Exigencia de petróleo y activos "robados"

Central a la amenaza de bloqueo y el despliegue naval es la exigencia de que Venezuela devuelva a Estados Unidos "todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente",,,. Trump alega que el régimen "ilegítimo de Maduro" está utilizando el petróleo de estos "yacimientos petrolíferos robados" para financiarse, así como el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros. En este contexto, Estados Unidos declaró que "no permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”.

No obstante, las fuentes señalan que no existe un reclamo oficial por parte del gobierno estadounidense contra Venezuela por empresas expropiadas durante la llamada Revolución Bolivariana. En la década de 1970, el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera, creando PDVSA e indemnizando a las compañías extranjeras por sus activos e inversiones. Si bien algunas empresas internacionales presentaron demandas ante tribunales de Naciones Unidas por incumplimiento de contratos tras expropiaciones posteriores realizadas bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, no está claro por qué Trump considera que Estados Unidos tiene un reclamo válido sobre la operación de la compañía estatal PDVSA.

Ambigüedad del bloqueo y repercusiones económicas

El derecho internacional considera un bloqueo como un “acto de guerra” que impide la entrada o salida de embarcaciones de los puertos de un país enemigo durante un conflicto armado. A pesar de que Trump habla de un bloqueo “total y completo,” él mismo lo acota a los “petroleros sancionados,” lo que genera dudas sobre su alcance real y cómo se implementará la decisión. Expertos indican que, si la Armada permite que otros buques no sancionados entren y salgan libremente de los puertos venezolanos, no se trataría de un bloqueo real.

Este anuncio ya ha generado repercusiones en la economía venezolana, que depende en más del 90% de los ingresos en divisas que aporta PDVSA. Un bloqueo, incluso parcial, amenaza con tener serias consecuencias, golpeando las finanzas del gobierno de Maduro, afectando las importaciones de insumos básicos como medicinas y alimentos, y potencialmente acelerando un regreso a la hiperinflación y la masiva emigración de venezolanos.

Paradójicamente, la petrolera estadounidense Chevron mantiene operaciones en Venezuela, ya que ha logrado capear las sanciones del Tesoro mediante exenciones temporales. Chevron es un salvavidas para la economía venezolana y su producción de crudo, autorizada para ser comercializada en el exterior, es una de las pocas que escapa a las sanciones. El gobierno venezolano, por su parte, calificó la orden de bloqueo como una "grotesca amenaza" y una agresión directa a la soberanía nacional.

Seguí leyendo

Paraguay le abre sus puertas a las tropas norteamericanas

Con 'Streaming' a la cabeza, la Real Academia Española incluyó nuevas palabras en su diccionario: conocelas todas

Se cayó Youtube a nivel mundial: qué pasó

Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Uruguay: a los 63 años y tras décadas de padecimiento, María pide poder acceder a la eutanasia

Viento arrasa con gigante de Porto Alegre: cae réplica de la Estatua de la Libertad

Una isla cercana a Venezuela abre sus aeropuertos a la aviación norteamericana

Conmoción en Australia: un padre y su hijo, detrás del ataque antisemita que dejó 15 muertos en Sídney

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio    
Inédito

Paraguay le abre sus puertas a las tropas norteamericanas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón
Jusiticia

Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón

Minera Escondida, operada por BHP, volvió a liderar la producción de cobre en Chile. La compañía es socia de Lundin en el proyecto Vicuña, en Iglesia.
Aportes fiscales

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas
Emotivo

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas