TikTok: esperó 30 años para darle un regalo muy especial a su papá

La cibernauta logró recuperar el objeto y regalárselo a su padre con una extensa carta que comienza diciendo: “Esperé 30 años para esto. Este fue uno de los recuerdos más vívidos de mi infancia, tal y como yo lo recuerdo. Tenía unos 7 u 8 años y nos dejaste a Nick y a mí en el auto para ir a una tienda de cómics. El dinero escaseaba, así que vendiste tu posesión más preciada ”.

Y agrega: “En ese momento, sentí tu sacrificio y aprendí a que haría lo que fuera necesario para que mi futura familia nunca necesitara nada. Fue una lección que se me quedó grabada desde aquel entonces. Me enseñaste el valor del bien supremo. En ese momento, mientras vos volvías al coche con dinero extra para pagar las facturas pendientes y las compras de supermercado necesarias, mi yo de 7 años estaba decidida a recuperar la carta. Sabía que trabajaría duro para devolvértela. Nunca podré pagar totalmente esa deuda”.

Lindsey cerró su texto diciendo: “Mi yo de 7 años estaría tan eufórica al ver que por fin cumplí la promesa que me hice a mí misma. Gracias por todo. Te quiero, Linny”.

Al ver el regalo, su padre no pudo contener la emoción y lo mismo les sucedió a los cibernautas, que dejaron toda clase de mensajes en TikTok: “Cuando empezó a llorar no pude más”; “Creo que el sentimiento que guardaba la carta vale más que la carta en sí. Él sabía exactamente qué ibas a regalarle”; “Precioso momento que sirve de recordatorio para todos los padres, estamos enseñándoles a nuestros hijos incluso cuando no nos damos cuenta”.