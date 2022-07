Tiembla Boris Johnson: renunciaron 17 miembros del gabinete

Se incremente la crisis en Reino Unido tras la renuncia de funcionarios de distintas áreas, no solo de primera línea sino de rangos inferiores. Hasta el momento son 17 los miembros del gabinete de Boris Johnson que han decidido dar un paso al costado. Pese a ello, el primer ministro sostiene con fervor que continuará en su cargo.

Los coletazos continuaron el miércoles, cuando el secretario de Estado para la Infancia y la Familia, Will Quince, renunció afirmando “no tener otra opción” tras haber transmitido en los medios de comunicación informaciones proporcionadas por la oficina de Johnson “que resultaron ser inexactas”, según publica Infobae. Tras él, la asistente del secretario de Estado de Transporte, Laura Trott dio un paso al costado al considerar que el gobierno había perdido la confianza de su gente.

En la misma jornada continuó la seguidilla de renuncias el secretario de Estado de Educación, Robin Walker; el ministro del Tesoro, John Glen; la ministra del Interior Victoria Atkins; la titular de Medio Ambiente, Jo Chirchill y el responsable de la cartera de Vivienda, Stuart Andrew.

Además de los funcionarios, quienes renunciaron a sus cargos esta semana fueron Bim Afolami, que dimitió como vicepresidente del partido conservador; Andrew Murrison, que se apartó como enviado comercial ante Marruecos; y los dos secretarios privados del partido Conservador, Jonathan Gullis y Saqib Bhatti.

image.png Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido

Golpeado por todos los frentes y pese a las seguidillas de renuncias, Boris Johnson se presentó en la sesión semanal del Parlamento, donde una vez más negó renunciar a su cargo, pese a los pedidos de la oposición. “Francamente, el trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles cuando se le ha otorgado un mandato colosal es seguir adelante y eso es lo que voy a hacer”, dijo.

Los escándalos que provocaron las renuncias masivas

Si bien la seguidilla de escándalos inicio en el 2020, cuando un asesor del primer ministro violó las normas de confinamiento y, debido a su cargo, no recibió ningún tipo de sanción, tras consecutivos hechos que permiten dudar sobre la capacidad de liderazgo de Johnson el panorama se volvió oscuro en julio de este año.

El diario británico The Sun había publicado el 30 de junio que el subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres, en aparente estado de ebriedad.

image.png Chris Pincher, el detonante del escándalo

Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente. A los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años.

Este escándalo lo coloca en una situación complicada a Johnson debido a que se está cuestionando su buen juicio, así como la transparencia con la que el gobierno ha manejado el caso. Esto es porque el 1 de julio, tras la publicación de la prensa, el primer ministro afirmó que desconocía las acusaciones contra Pincher, por medio de su portavoz, quien días después aseguró que las "acusaciones fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal" y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a "acusaciones no sustentadas".

Posteriormente en una entrevista con la BBC, Johnson dijo: "Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella".