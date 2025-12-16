martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caos

Se cayó Youtube a nivel mundial: qué pasó

La plataforma sufrió una interrupción masiva cerca del mediodía y miles de personas reportaron fallas para ingresar o reproducir contenidos. El problema también impactó en otros servicios de Google y aún no hay un parte oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
youtube

Una caída generalizada de YouTube provocó este lunes una ola de reclamos en redes sociales, donde usuarios de Argentina y otros países de la región manifestaron no poder acceder a la plataforma o utilizar sus funciones habituales. El inconveniente comenzó alrededor de las 12 del mediodía y se extendió con el correr de las horas.

Lee además
La Real Academia Española actualizó su diccionario con nuevas palabras, entre ellas streaming.
Actualizado el castelllano

Con 'Streaming' a la cabeza, la Real Academia Española incluyó nuevas palabras en su diccionario: conocelas todas
mas radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a brasil en vacaciones
Para tener en cuenta

Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Los primeros alertas surgieron en sitios especializados como Downdetector, donde los reportes se multiplicaron en cuestión de minutos. En paralelo, X (ex Twitter) se llenó de mensajes de personas que denunciaban errores al cargar videos, problemas de conexión y bloqueos totales del servicio.

De acuerdo a la información preliminar, la falla no se limitó únicamente a YouTube, sino que también habría afectado a otros productos del ecosistema Google, como Gemini y servicios asociados a la compañía. Sin embargo, hasta el momento no hubo un comunicado oficial que explique con precisión el origen del desperfecto.

Especialistas en tecnología señalaron que podría tratarse de inconvenientes técnicos en los servidores o de tareas de mantenimiento que no fueron anunciadas previamente. Este tipo de situaciones suele resolverse en pocas horas, aunque por ahora no hay una confirmación concreta sobre el horario de restablecimiento total.

Mientras tanto, los usuarios continúan a la espera de que la plataforma vuelva a operar con normalidad, en una jornada marcada por la dependencia digital y la rápida reacción en redes ante cualquier interrupción del servicio.

Seguí leyendo

Uruguay: a los 63 años y tras décadas de padecimiento, María pide poder acceder a la eutanasia

Viento arrasa con gigante de Porto Alegre: cae réplica de la Estatua de la Libertad

Una isla cercana a Venezuela abre sus aeropuertos a la aviación norteamericana

Conmoción en Australia: un padre y su hijo, detrás del ataque antisemita que dejó 15 muertos en Sídney

Así fue el momento en que un civil enfrentó a un atacante en el atentado de Bondi Beach

Conmoción en Australia: al menos 11 muertos tras un ataque armado

Un tiroteo en un campus universitario de Estados Unidos dejó al menos dos muertos y varios heridos de gravedad

Chile, en medio de una definición histórica por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mas radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a brasil en vacaciones
Para tener en cuenta

Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional
Increíble

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

El Mistol, el mejor aceite del país y del mundo. 
Producción regional

San Juan se consolida como líder del aceite de oliva argentino en un ranking internacional