Se cayó Youtube a nivel mundial: qué pasó

Una caída generalizada de YouTube p rovocó este lunes una ola de reclamos en redes sociales, donde usuarios de Argentina y otros países de la región manifestaron no poder acceder a la plataforma o utilizar sus funciones habituales. El inconveniente comenzó alrededor de las 12 del mediodía y se extendió con el correr de las horas.

Los primeros alertas surgieron en sitios especializados como Downdetector, donde los reportes se multiplicaron en cuestión de minutos. En paralelo, X (ex Twitter) se llenó de mensajes de personas que denunciaban errores al cargar videos, problemas de conexión y bloqueos totales del servicio.

De acuerdo a la información preliminar, la falla no se limitó únicamente a YouTube, sino que también habría afectado a otros productos del ecosistema Google, como Gemini y servicios asociados a la compañía. Sin embargo, hasta el momento no hubo un comunicado oficial que explique con precisión el origen del desperfecto.

Especialistas en tecnología señalaron que podría tratarse de inconvenientes técnicos en los servidores o de tareas de mantenimiento que no fueron anunciadas previamente. Este tipo de situaciones suele resolverse en pocas horas, aunque por ahora no hay una confirmación concreta sobre el horario de restablecimiento total.

Mientras tanto, los usuarios continúan a la espera de que la plataforma vuelva a operar con normalidad, en una jornada marcada por la dependencia digital y la rápida reacción en redes ante cualquier interrupción del servicio.