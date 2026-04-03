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Conflicto bélico

Presidente del Parlamento de Irán se burló de Estados Unidos tras el derribo de avión de combate

“Esta brillante guerra sin estrategia que ellos iniciaron ahora ha sido degradada de ‘cambio de régimen’ a ‘¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?'”, escribió en su cuenta de X, citado por la cadena estadounidense CBS News.

Por Agencia NA
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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de Estados Unidos el viernes después de que su país derribara un avión F-15E estadounidense sobre el suroeste de Irán.

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“Esta brillante guerra sin estrategia que ellos iniciaron ahora ha sido degradada de ‘cambio de régimen’ a ‘¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?'”, escribió en su cuenta de X, citado por la cadena estadounidense CBS News, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que las fuerzas iraníes derribaron un F-15E el viernes. Un miembro de la tripulación fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, mientras que se está llevando a cabo una misión de búsqueda para encontrar a otro tripulante.

Ghalibaf, reiterando su burla, escribió: “¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios”.

Un miembro de la tripulación estadounidense del avión F-15E derribado por Irán fue rescatado

Dos fuentes consultadas por la cadena CNN indicaron que el piloto rescatado se encontraba con vida, bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

No estaba claro cuál era la situación del segundo tripulante. Las fuentes señalaron que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban tras el derribo del caza F-15E sobre Irán, señaló el mismo medio estadounidense y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el avión de combate estadounidense que fue derribado sobre Irán el viernes, según declaró a CBS News la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó hoy que sus sistemas de defensa aérea derribaron un avión de combate F-35 estadounidense en el espacio aéreo del centro de Irán, aunque más tarde y por imágenes satelitales se determinó que se trataba de un avión F-15.

En un comunicado difundido por su medio oficial, Sepah News, acompañado de imágenes que, según el comunicado, mostraban los restos del avión, el CGRI indicó que la aeronave fue alcanzada por sistemas avanzados de defensa aérea operados por su División Aeroespacial.

También, Teherán ofreció “una generosa recompensa” por la captura del piloto del avión estadounidense que afirma haber derribado en las últimas horas, según informaron medios internacionales.

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