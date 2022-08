Polémico: una mujer espera un segundo bebé con su hijastro

Por su parte, Alexey, el ex esposo de Marina, la acusó de empezar a seducir a su joven hijo cuando él regresaba a la vivienda durante las vacaciones en época universitaria. "Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo", sostuvo el hombre indignado.

2.jpg La mujer y su hijastro, enamorados.

En tanto, Marina contó que no era feliz en ese matrimonio y que había estado "fingiendo". "¿Me arrepiento de haber destruido a la familia? Tanto sí como no", dijo. Y ella añadió: "Estoy avergonzada de haber matado la estabilidad de 'mamá y papá'. Pero, ¿quería volver con mi ex? No. ¿Siento ira y odio hacia él? Ya no más. Es una buena persona y un padre maravilloso para nuestros hijos".

Ahora los enamorados, que viven en Krasnodar (Rusia) están esperando un segundo hijo.