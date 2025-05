Nuevo trámite para la ciudadanía italiana: qué cambió luego de la aprobación del decreto-ley en Europa

Este cambio normativo introduce restricciones que afectarán principalmente a los bisnietos de italianos , quienes ya no podrán realizar el trámite desde Argentina. Ahora el aspirante a la ciudadanía tiene que ser un hijo o nieto de un nacido en Italia y que no se haya naturalizado argentino .

La gestora Belén Rimoldi habló en la mañana de este miércoles, vía zoom desde Madrid, con Infobae en Vivo en donde comentó las novedades del flamante dictamen y cómo impactó en el procedimiento a la hora de tramitar el pasaporte italiano.

“Los bisnietos y los tataranietos, por el momento, no van a entrar, no van a poder hacerla. Ahora hay que esperar a ver cómo se reglamenta, a que lo firme el presidente de la República. Después va a salir la reglamentación y ver cómo se va a aplicar e interpretar, porque hay muchos grises, muchísimos“, sentenció la gestora.

Rimoldi dejó una luz de esperanza para aquellos bisnietos y tataranientos de italianos que hoy no pueden tramitar la ciudadanía. “Todavía hay que esperar, va a haber muchos juicios, porque esto es inconstitucional y la ley no puede retrotraerse. O sea, los que ya nacimos italianos y que solo nos faltaba el reconocimiento, y ahora nos dicen que no, de un día para otro ya no somos más italianos. Siento que se borró una parte de la historia“, lamentó.

Y agregó una diferencia con respecto a una fecha clave, el 27 de marzo, último día que regía la vieja ley. “Los que sacaron turno antes del 27 de marzo pero lo tienen posterior a esa fecha, desde el Consulado de Buenos Aires nos dijeron que, como ya está la ley vigente, ellos ya aplicando la nueva normativa”.

Y con la nueva ley, a diferencia de España que está el español de origen y por opción, en Italia -según Rimoldi- “intentan que haya una sola categoría de italiano, porque en verdad todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones”, cerró.

FUENTE: Infobae