"Mi bebito fiu fiu": el escándalo político y sexual detrás del viral de moda

Un escándalo político y la filtración de unos supuestos mensajes de texto que delataron una infidelidad terminaron con una canción que se hizo viral en todo el mundo: "Mi Bebito Fiu Fiu". El tema que recorre todo el mundo y hasta tiene una versión en alemán es una parodia musical del DJ y productor musical peruano Tito Silva Music con la interpretación de Tefi C., basado en la canción "Stan" de Eminem y "Thank you" de Dido.