Madre e hija se llevaron el susto de su vida al pedir que un pariente muerto dé "una señal"

“Pa, si me estás escuchando y estás aquí con nosotros, abre la puerta”, dijo. Inmediatamente, la puerta de la cocina se abrió sola y asustó a toda la familia. “La puerta estaba cerrada”, acotó la señora visiblemente sorprendida. El tiktoker le pidió que la cerrara nuevamente para probar si el ente estaba en la casa.

“Lo vamos a intentar una vez más”, explicó el usuario. En el segundo intento, acotó “pa...” y la puerta rápidamente se abrió. Minutos después, la hermana del joven que grabó todo mostró que la puerta se trababa cada vez que alguien la cerraba: “Para que vean que no estamos mintiendo”.

“Nuestro abuelo murió hace dos años y mi madre sintió su presencia, por eso le pidió que se muestre y esto pasó”, escribió sobre la grabación. “Ahora voy a dormir con las luces prendidas”, sentenció en la descripción del video, que tuvo 665 mil reproducciones y 54 mil “me gusta”.

