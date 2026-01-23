sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estudio

Las cinco fases del desarrollo cerebral y el dato inesperado sobre la adolescencia

Lejos de desarrollarse de forma lineal, el cerebro humano cambia en cinco grandes etapas a lo largo de la vida. Investigadores de Cambridge identificaron puntos de inflexión clave y un dato inesperado: la maduración cerebral se prolonga hasta los 30 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (18)

Un estudio de la Universidad de Cambridge identificó puntos de inflexión clave en la conectividad neuronal a los 9, 32, 66 y 83 años, revelando que el cerebro humano cambia de forma continua y no lineal a lo largo de toda la vida. El hallazgo aporta nuevas claves sobre el aprendizaje, la salud mental y el envejecimiento.

Lee además
Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.
Avanza la causa

Escándalo en Brasil: procesaron a la abogada argentina por gestos racistas en un bar de Río
los anteojos de macron que dieron la vuelta al mundo: cuanto cuestan y el boom millonario que generaron
Política y poder de imagen

Los anteojos de Macron que dieron la vuelta al mundo: cuánto cuestan y el boom millonario que generaron

La evolución del cerebro humano no responde a un proceso lineal ni uniforme. Así lo confirmó un equipo internacional de neurocientíficos liderado por la Universidad de Cambridge, que identificó cinco grandes fases del desarrollo cerebral, separadas por cuatro puntos críticos de reorganización neuronal que ocurren aproximadamente a los 9, 32, 66 y 83 años.

El estudio, publicado en noviembre en Nature Communications, analizó más de 3.800 resonancias magnéticas de personas de entre cero y 90 años. A través de estas imágenes, los investigadores lograron “mapear” la conectividad cerebral observando el movimiento de moléculas de agua en el tejido neuronal.

“Mirando hacia atrás, muchos sentimos que nuestra vida se divide en etapas. Descubrimos que el cerebro también atraviesa fases bien definidas”, explicó Duncan Astle, profesor de Neuroinformática de la Universidad de Cambridge y coautor del trabajo.

Cinco etapas del cableado cerebral

1. Infancia y niñez (0 a 9 años)

Durante los primeros años de vida, el cerebro experimenta una intensa sobreproducción de sinapsis, seguida de una poda selectiva que fortalece las conexiones más eficientes. En esta etapa crecen rápidamente la sustancia gris y blanca, la corteza alcanza su mayor grosor y se consolidan redes locales.

Los investigadores advierten que este período implica una mayor vulnerabilidad a trastornos del aprendizaje y de la salud mental, especialmente en la transición hacia el primer punto de inflexión, alrededor de los nueve años.

2. Adolescencia y adultez temprana (9 a 32 años)

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el cerebro mantiene un patrón de reorganización que se extiende hasta los 32 años, lo que sugiere una maduración cerebral más prolongada de lo que se creía.

En esta etapa aumenta la integración global del cerebro y la eficiencia de la comunicación entre regiones clave. La sustancia blanca alcanza su máximo desarrollo y las transmisiones neuronales se vuelven más rápidas y coordinadas.

“No decimos que una persona de treinta años sea adolescente, sino que el patrón de cambio cerebral continúa”, aclaró la autora principal del estudio, Lucy Mousley.

El neuropediatra argentino Claudio G. Waisburg coincidió en que se trata de una maduración extendida, no de una adolescencia prolongada. “El cerebro sigue optimizando funciones ejecutivas, control emocional y toma de decisiones hasta bien entrada la tercera década”, explicó.

3. Adultez (32 a 66 años)

A partir de los 32 años comienza la etapa más larga del desarrollo cerebral. Se caracteriza por una estabilidad estructural y una eficiencia relativamente constante. Los cambios a gran escala disminuyen y se consolida una meseta en las capacidades cognitivas y la personalidad.

“La arquitectura cerebral se estabiliza en comparación con las fases anteriores”, señaló Mousley.

4. Envejecimiento temprano (66 a 83 años)

En este período se produce una reorganización selectiva del cerebro. Aumenta la formación de módulos neuronales muy interconectados, mientras la estructura general se simplifica. Comienza la degeneración de la sustancia blanca y crecen los riesgos de hipertensión y demencias.

Aun así, el cerebro refuerza ciertas conexiones internas, lo que puede explicar la resiliencia cognitiva parcial observada en algunas personas mayores.

5. Envejecimiento tardío (83 a 90 años)

La última etapa muestra una reducción marcada de la conectividad global y una mayor dependencia de regiones locales. La plasticidad cerebral disminuye significativamente y solo unos pocos nodos conservan un rol funcional central.

Los investigadores aclaran que, debido al menor número de muestras en este grupo etario, existen mayores diferencias individuales en la velocidad y el tipo de deterioro.

Un cerebro que nunca deja de cambiar

“El mensaje central es que el cerebro cambia desde el nacimiento hasta la vejez. No se desarrolla, se mantiene y luego decae: siempre está transformándose”, resumió Seth Grant, neurocientífico de la Universidad de Edimburgo, quien no participó del estudio.

Comprender estos puntos de inflexión permite identificar cuándo el cerebro es más vulnerable —o más receptivo— a intervenciones educativas, terapéuticas y preventivas. Según los autores, este “mapa topológico” abre nuevas oportunidades para anticipar trastornos, potenciar el aprendizaje y diseñar estrategias de apoyo durante el envejecimiento.

Seguí leyendo

Una empanada argentina fue elegida como la mejor del mundo: cuál es el secreto que la distingue

Compañeros de un futbolista sanjuanino fueron denunciados por abuso sexual: el caso sacude a Alianza Lima

El pedido por las Islas Malvinas que hizo el embajador en Francia y la nota adhesiva que evitó un incidente diplomático

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

Trump lanza en Davos la "Junta de la Paz" con líderes mundiales: "Las cosas realmente se están calmando"

Alerta en las playas de Florianópolis por un aumento de casos de diarrea

Donald Trump anunció un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y el Ártico y suspendió aranceles a Europa

Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.
Avanza la causa

Escándalo en Brasil: procesaron a la abogada argentina por gestos racistas en un bar de Río

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Te Puede Interesar

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa
¡La Vuelta ya está en marcha!

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa

Por Carla Acosta
Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Calor en San Juan.
Clima

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

Tivani, con el corazón en San Juan: Me gusta el calor y correr en casa
Protagonista

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"