viernes 31 de octubre 2025

Las 5 carreras terciarias con mayor salida laboral para 2026, según la inteligencia artificial

Desde programación hasta robótica, estas carreras se perfilan como las más demandadas para el próximo año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elegir qué estudiar puede ser un desafío, sobre todo si se busca asegurar empleabilidad en el futuro. Para anticipar la demanda laboral, la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta clave. Gemini, el chatbot de Google, identificó cinco carreras terciarias que tendrán una gran salida laboral en 2026, tanto en América Latina como en mercados internacionales.

1. Tecnicatura Superior en Programación – Desarrollo Web

La IA destacó que esta tecnicatura “ofrece habilidades prácticas inmediatas en un sector con déficit crónico de personal”. Los egresados pueden desempeñarse como desarrolladores Front-end, Back-end o Full-stack, roles esenciales para cualquier empresa digital. Además, la alta demanda permite conseguir trabajo remoto para Estados Unidos y Europa, según informes de LinkedIn sobre crecimiento global en ingeniería de software.

2. Tecnicatura Superior en Ciberseguridad

Con la digitalización y la amenaza constante de ataques, los técnicos en ciberseguridad se volvieron imprescindibles para proteger la información de empresas y gobiernos. Sus tareas incluyen detectar vulnerabilidades, responder a incidentes y realizar auditorías. La escasez de talento en este sector, destacada por Gartner, genera oportunidades inmediatas y remotas para quienes cuenten con certificación.

3. Tecnicatura Superior en Logística y Comercio Exterior

El auge del e-commerce y la reestructuración de cadenas de suministro requieren expertos en gestión de stock, transporte multimodal y trámites aduaneros. Gemini señaló que estos técnicos son esenciales en hubs logísticos de Argentina, Brasil y otros países, y el Banco Interamericano de Desarrollo subraya la importancia de modernizar la logística regional para mejorar la competitividad.

4. Tecnicatura Superior en Marketing Digital y E-commerce

El especialista en marketing digital impulsa ventas en línea, gestiona redes sociales y posiciona marcas en buscadores. La rápida adopción del e-commerce en América Latina y la sofisticación de los mercados europeos hacen que esta carrera tenga gran demanda. El Foro Económico Mundial la identifica como un rol emergente que combina análisis de datos y creatividad.

5. Tecnicatura Superior en Automatización y Robótica Industrial

Esta carrera prepara profesionales para instalar, programar y mantener sistemas automatizados y maquinaria CNC, esenciales en la Industria 4.0. La demanda de estos técnicos crece en plantas industriales de Brasil, Chile y Estados Unidos, ya que la automatización reduce costos y aumenta la eficiencia. Según la OIT, la adopción de robots y sistemas inteligentes seguirá en expansión.

Leé más: Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ

En conclusión, si estás evaluando qué estudiar para garantizar empleo en 2026, estas cinco tecnicaturas aparecen como opciones estratégicas, con oportunidades tanto locales como internacionales y posibilidad de trabajo remoto en sectores con alta demanda.

