jueves 30 de octubre 2025

Ni pilates ni bicicleta: el ejercicio más eficaz para que las mujeres de 50 años quemen grasa abdominal y conserven la masa muscular

A partir de la menopausia, el metabolismo se vuelve más lento y cuesta más mantenerse en forma. Un tipo de entrenamiento, sin embargo, ayuda a revertir este proceso y fortalece todo el cuerpo.

Al llegar a los 50 años, muchas mujeres notan que bajar de peso o mantener la figura resulta cada vez más difícil. Los cambios hormonales asociados a la menopausia, especialmente la reducción de estrógenos, afectan el metabolismo, favorecen la acumulación de grasa abdominal y provocan una pérdida progresiva de masa muscular.

Frente a este panorama, los especialistas en actividad física coinciden en que el entrenamiento de fuerza es la herramienta más efectiva para contrarrestar esos efectos. Este tipo de ejercicios no solo permite mantener los músculos activos y firmes, sino que también acelera el metabolismo, mejora la densidad ósea y favorece la quema de grasa incluso en reposo.

A diferencia de actividades como el pilates o el ciclismo, que resultan beneficiosas para la movilidad o la resistencia cardiovascular, el trabajo de fuerza produce un impacto más directo sobre el tejido muscular, algo fundamental para sostener un gasto calórico adecuado en esta etapa de la vida.

Entre los ejercicios más recomendados, los entrenadores destacan las sentadillas como movimiento esencial. Este ejercicio pone en acción piernas, glúteos y abdomen al mismo tiempo, mejora la movilidad de las caderas y fortalece las rodillas. Puede realizarse con el propio peso corporal o con una silla como apoyo, adaptándose fácilmente a distintos niveles de condición física.

Otra práctica muy beneficiosa es la plancha isométrica, que fortalece el core, corrige la postura y protege la espalda. Sostener la posición durante algunos segundos activa una gran cantidad de músculos y ayuda a mejorar la estabilidad general del cuerpo.

Aunque ambos ejercicios aportan grandes beneficios, las sentadillas se consideran la base de cualquier rutina para mujeres mayores de 50 años. Son simples, efectivas y contribuyen a mantener la masa muscular, mejorar la postura y conservar un metabolismo activo, pilares clave para una salud física duradera.

