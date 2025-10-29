Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

“¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”, escribió ella, según difundió con O Globo. La respuesta del sargento fue escueta pero serena. Lo que no sabía es que esa sería su última señal de vida...

Tras ese intercambio, el silencio se apoderó de la conversación. Los mensajes posteriores de la esposa, cargados de angustia, no obtuvieron respuesta: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas.”

Las llamadas telefónicas tampoco fueron atendidas, pese a los reiterados intentos a lo largo de la tarde.

image

Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, acumulaba 14 años de servicio en la Policía Militar y era reconocido entre sus compañeros por su seriedad, lealtad y espíritu de equipo. Su trayectoria en el Bope estuvo marcada por la participación en operaciones de alto riesgo y por una actitud de entrega total a la labor policial.

Horas después, la mujer compartió en sus redes sociales la captura de pantalla de la conversación, acompañada de un mensaje desgarrador: “Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofia?”, en referencia a la hija pequeña de la pareja. Al día siguiente, la mujer expresó públicamente su dolor y el peso de la pérdida, recordando que octubre es el mes del cumpleaños de su hija y que, a partir de ahora, esa fecha quedará marcada para siempre en la memoria familiar, según recogió O Globo.

Su esposa recordó que, cada vez que un colega caía en servicio, él solía decir que tenía “una contraseña en las manos” y que, si algún día le tocaba a él, sería cumpliendo lo que más amaba. “Nunca creemos que ese día llegará. No puedo explicar este dolor”, escribió la viuda en un mensaje citado por O Globo.

image

El sargento Fonseca y su compañero Cleiton Serafim Gonçalves, también miembro del Bope, resultaron heridos durante los enfrentamientos con integrantes del Comando Vermelho (CV). Ambos fueron trasladados al Hospital estatal Getúlio Vargas, donde fallecieron poco después.