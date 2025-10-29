miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estremecedor

Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

Heber Carvalho da Fonseca, integrante del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope) tuvo una última conversación por WhatsApp.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”, escribió ella, según difundió con O Globo. La respuesta del sargento fue escueta pero serena. Lo que no sabía es que esa sería su última señal de vida...

Lee además
Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan
Río de Janeiro se encuentra en un estado de guerra total por la disputa entre la policía y las bandas narco.
En estado de guerra

Río de Janeiro, bajo fuego: más de 120 muertos y 100 desaparecidos

“Estoy bien. Continúa orando”, escribió.

Tras ese intercambio, el silencio se apoderó de la conversación. Los mensajes posteriores de la esposa, cargados de angustia, no obtuvieron respuesta: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas.”

Las llamadas telefónicas tampoco fueron atendidas, pese a los reiterados intentos a lo largo de la tarde.

image

Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, acumulaba 14 años de servicio en la Policía Militar y era reconocido entre sus compañeros por su seriedad, lealtad y espíritu de equipo. Su trayectoria en el Bope estuvo marcada por la participación en operaciones de alto riesgo y por una actitud de entrega total a la labor policial.

Horas después, la mujer compartió en sus redes sociales la captura de pantalla de la conversación, acompañada de un mensaje desgarrador: “Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofia?”, en referencia a la hija pequeña de la pareja. Al día siguiente, la mujer expresó públicamente su dolor y el peso de la pérdida, recordando que octubre es el mes del cumpleaños de su hija y que, a partir de ahora, esa fecha quedará marcada para siempre en la memoria familiar, según recogió O Globo.

Su esposa recordó que, cada vez que un colega caía en servicio, él solía decir que tenía “una contraseña en las manos” y que, si algún día le tocaba a él, sería cumpliendo lo que más amaba. “Nunca creemos que ese día llegará. No puedo explicar este dolor”, escribió la viuda en un mensaje citado por O Globo.

image

El sargento Fonseca y su compañero Cleiton Serafim Gonçalves, también miembro del Bope, resultaron heridos durante los enfrentamientos con integrantes del Comando Vermelho (CV). Ambos fueron trasladados al Hospital estatal Getúlio Vargas, donde fallecieron poco después.

Temas
Seguí leyendo

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

El huracán Melissa devastó Jamaica y llegó a Cuba con toda su violencia

Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Avi Loeb sostiene que el cometa 3I/ATLAS podría ser una nave interestelar inteligente

Guerra entre policías y narcos en Brasil: 64 muertos

Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza mientras Hamas demora la entrega de los cuerpos de rehenes

El huracán Melissa llega a Jamaica y mantiene en emergencia a Cuba, República Dominicana, Haití y Bahamas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Baba Vanga brindó en su momento predicciones alarmantes para la recta final del 2025.
Esoterismo

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche
Imagen ilustrativa
En Alto de Sierra

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

El chimbero campeón del kick boxing.
Entretiempo

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico
En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico