miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Misterio

Intriga en Chernobyl: hallan perros con un inusual pelaje azul en la zona de exclusión

Tres animales fueron vistos cerca de Prípiat con un color nunca antes registrado. Aunque se descarta una relación directa con la radiación, científicos sospechan que podrían haber estado en contacto con residuos químicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
perros azules Chernobyl

La aparición de varios perros con pelaje azul en los alrededores de Chernobyl despertó sorpresa y preocupación entre los investigadores que trabajan en la zona de exclusión. Integrantes de la organización Dogs of Chernobyl, que se dedica al rescate y control sanitario de los animales que habitan el área contaminada, reportaron haber visto a tres ejemplares de ese color mientras realizaban una campaña de captura y esterilización.

Lee además
china exigira a influencers titulo universitario para hablar de ciertas cosas
Espacio digital

China exigirá a influencers título universitario para hablar de ciertas cosas
operacion narco en rio:  las ultimas palabras de un sargento brasileno a su esposa antes de morir
Estremecedor

Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

Según contaron los voluntarios, los animales se encontraban activos, alertas y aparentemente sanos. Sin embargo, aún no pudieron ser capturados para realizar estudios que permitan determinar la causa del extraño tono de su pelaje. Las imágenes registradas en las inmediaciones de la abandonada ciudad de Prípiat se viralizaron rápidamente en redes sociales, alimentando todo tipo de teorías.

image

“Probablemente estén en contacto con alguna sustancia química, aunque todavía no sabemos con certeza qué ocurre”, explicó la ONG en un comunicado. Los habitantes del lugar también expresaron su asombro ante el fenómeno, del que por ahora no se tienen certezas.

Expertos consultados por el portal Science Alert consideran poco probable que el color tenga relación con la radiación, y apuntan más bien a una posible exposición a compuestos industriales, como sucedió en 2021 en la ciudad rusa de Dzerzhinsk, donde varios perros quedaron teñidos de azul tras rodar en polvo de sulfato de cobre.

image

Mientras tanto, los investigadores de Dogs of Chernobyl intentan capturar a los animales para obtener muestras de pelo y piel que serán analizadas en laboratorios ucranianos. Solo entonces se podrá saber si el cambio de color afecta su salud o si se trata de una alteración meramente superficial.

La organización, fundada en 2017, asiste cada año a unos 700 perros que viven dentro del perímetro de exclusión, descendientes de las mascotas abandonadas durante la evacuación tras el desastre nuclear de 1986, uno de los episodios más trágicos en la historia moderna.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

Río de Janeiro, bajo fuego: más de 120 muertos y 100 desaparecidos

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

El huracán Melissa devastó Jamaica y llegó a Cuba con toda su violencia

Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Avi Loeb sostiene que el cometa 3I/ATLAS podría ser una nave interestelar inteligente

Guerra entre policías y narcos en Brasil: 64 muertos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mosto concentrado, el principal producto vitivinícola que exporta San Juan. 
Novedad

Tras más de una década San Juan vuelve a la carga con una propuesta que transformaría la industria vitivinícola local

Este es el ladrón detenido y ahora condenado.
Ratero, pero limpio

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación
ANIVI

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación